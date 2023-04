Quer aperfeiçoar uma língua enquanto toma um café? Então, esta notícia é para si.

Iniciativa. Tomar um café e aperfeiçoar uma língua

Já estão disponíveis as datas dos ‘cafés des langues’ agendados para este ano. Trata-se de uma iniciativa mensal, promovida pela Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI), no centro cultural Drescherhaus, em Dommeldange.



O ‘café des langues’ dá aos participantes a oportunidade de “descobrirem e praticarem diferentes línguas de forma descontraída e de fazerem novas amizades com participantes de diversas origens”, indica o site da autarquia da cidade do Luxemburgo, parceira do projeto.

Em cada mesa deste café, fala-se uma língua, do francês ao alemão, passando pelo inglês, italiano, espanhol, português e luxemburguês. “Estes encontros são por isso uma atividade simpática para pôr em prática ou aperfeiçoar conhecimentos linguísticos num contexto extraescolar e informal”, refere a comuna.

Além de as sessões serem gratuitas, os participantes terão direito a duas bebidas também grátis.

Datas dos ‘cafés des langues’ em 2023:

26 de abril

24 de maio

28 de junho

27 de setembro

25 de outubro

29 de novembro

As sessões começam às 19h e duram cerca de 90 minutos. Decorrem no centro cultural Drescherhaus (26ª, rue du Chtâteau). Em caso de bom tempo, a sessão de junho terá lugar no Parc Laval.

Para participar na iniciativa, os interessados têm de inscrever-se o mais tardar até à véspera da sessão. Podem fazê-lo através do e-mail travcom@asti.lu. Para a sessão de maio, as inscrições fecham no dia 23 de maio.

Artigo: Diana Alves | Foto: ASTI.lu