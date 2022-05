Para além desta missão económica, o casal grão-ducal, Henri e Maria Teresa, vai visitar Portugal durante dois dias.

Atualidade em síntese 10 MAI 2022

Inicia hoje missão económica luxemburguesa a Portugal

Inicia hoje e até sexta-feira uma missão económica luxemburguesa a Portugal, que é organizada pela Câmara de Comércio, pelo Ministério da Economia e pela embaixada do Luxemburgo em Portugal.

Segundo a Câmara do Comércio, a missão “visa intensificar as relações económicas entre os dois países, promovendo as empresas luxemburguesas que procuram integrar o mercado português e facilitando novas relações com empresas portuguesas”.

O programa inclui, por exemplo, fóruns setoriais sobre a construção sustentável e visitas à 19ª edição da Tektónica – Feira Internacional da Construção e Obras Públicas, em Lisboa.

Para além desta missão económica, o casal grão-ducal, Henri e Maria Teresa, vai visitar Portugal durante dois dias, a convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A visita arranca na quarta e termina na quinta-feira.

A última vez que os dois chefes de Estado estiveram juntos foi em maio de 2017, quando Marcelo esteve no Luxemburgo a convite de Henri. Na altura, um dos pontos altos foi a peregrinação ao santuário de Fátima, em Wiltz.

Luxemburgo. Quatro escolas vão avançar com projeto-piloto de alfabetização em francês

Quatro escolas primárias do Luxemburgo vão começar a alfabetizar em francês a partir de setembro de 2022. Trata-se de um projeto-piloto que faz parte do programa da coligação governamental acordado em 2018.

O ministro da Educação, Claude Meisch, garantiu em resposta parlamentar ao CSV que este projeto-piloto vai ser implementado nas escolas primárias do Däich, em Dudelange, Nelly Stein, em Schifflange, e Oberkorn e Fiels, em Differdange.

O projeto-piloto destina-se a todas as crianças, mas “em particular àquelas cuja primeira língua é de origem latina”, ou seja, por exemplo, falantes de português, italiano, francês ou castelhano.

Quanto à língua alemã, será ensinada mais tarde, no ciclo dois, de forma oral, como acontece atualmente com o francês. Já no primeiro ano do terceiro ciclo, estes alunos vão aprender a escrever alemão.

Claude Meisch defende que, independentemente da língua em que são alfabetizados, os alunos devem ter bagagem linguística necessária para prosseguir os estudos.

A fusão com os alunos alfabetizados em alemão deve ocorrer no final do ciclo 4, para que o normal procedimento de orientação possa ser aplicado.

Suspeitos de tentativa de assalto em Bridel estão em fuga

As autoridades policiais dão conta de que esta terça-feira de manhã vários homens tentaram assaltar uma casa na rua do Luxemburgo, em Bridel.

Por volta das 7h50, os assaltantes arrombaram uma porta da garagem. No entanto, foram surpreendidos por uma patrulha da polícia. Os homens fugiram logo para a floresta.

Segundo a polícia, trata-se de três homens. Foi lançada uma vasta operação de caça ao homem. Qualquer informação deve ser comunicada através do número nacional da polícia, o 113. Fica ainda a recomendação para não dar boleia a desconhecidos.

Cidade do Luxemburgo vai ter novas zonas de videovigilância

Atualmente, está a ser feita uma avaliação sobre as áreas da capital que precisam de mais câmaras de vigilância. Os resultados deverão ser apresentados à autarquia no final de junho.

Depois de finalizada a avaliação, as conclusões serão apresentadas à autarquia, para que as novas zonas de videovigilância possam ser autorizadas pelo ministro antes do verão.

As novas câmaras de vigilância tinham sido anunciadas há algum tempo e têm o selo de aprovação da maioria do Conselho de Estado, que apenas pediu a apresentação de uma estratégia policial mais detalhada.

Biden diz que Putin não "encontra uma saída" para invasão

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse na segunda-feira que o líder russo Vladimir Putin "não encontra uma saída" para a guerra na Ucrânia, depois de não ter conseguido ocupar o país.

O Presidente norte-americano descreveu o líder russo como "muito calculista", considerando que este não "encontra uma saída" para a invasão.

A Casa Branca está a estudar o que fazer para romper o impasse, acrescentou Biden.

As tropas russas tentaram inicialmente tomar a capital ucraniana, Kiev, mas retiraram-se em abril, concentrando os seus esforços na região de Donbass, no leste do país.

Putin reiterou na segunda-feira, por ocasião das celebrações do Dia da Vitória sobre a Alemanha nazi, que o objetivo da campanha militar era derrotar o nazismo na Ucrânia e garantir a segurança da Rússia face à ameaça da NATO.

Pelo menos um morto e cinco feridos em ataque com mísseis em Odessa

Um ataque com mísseis a um centro comercial e a um armazém de produtos causou pelo menos um morto e cinco feridos na cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, avançou o exército ucraniano.

O Comando Operacional do Sul das forças armadas ucranianas disse que as tropas russas dispararam pelos menos sete mísseis contra Odessa a partir da península da Crimeia, controlada desde 2014 pela Rússia.

Um dos mísseis "conseguiu penetrar num centro comercial e num armazém de produtos de consumo", disse o exército ucraniano, numa publicação na rede social Facebook.

Pelo menos 100 civis ainda permanecem no complexo siderúrgico de Azovstal

Pelo menos 100 civis ainda permanecem abrigados nas instalações do complexo siderúrgico de Azovstal, em Mariupol, no sul da Ucrânia, informou um assessor do autarca do município, Petro Andryushchenko, citado hoje pela imprensa local

A cidade portuária estratégica localizada junto do mar de Azov encontra-se sitiada pelas tropas russas praticamente desde o início da ofensiva de Moscovo, em 24 de fevereiro, e as instalações do complexo siderúrgico têm servido como refúgio para centenas de civis e militares ucranianos, que estão ainda a resistir ao cerco.

A situação no complexo industrial de Azovstal, o último bastião da resistência ucraniana em Mariupol, não pode ser confirmada através de fontes independentes, já que as tropas russas controlam praticamente toda a cidade e estão a tentar impor a sua autoridade e regras no terreno.

Detido suspeito da morte de adepto do FC Porto

A Polícia Judiciária deteve o jovem suspeito das agressões que causaram a morte a um homem durante os festejos do título de campeão nacional do FC Porto na madrugada de domingo, disse à agência Lusa fonte policial.

Em comunicado, a PJ adianta que deteve na segunda-feira um jovem de 19 anos, pela prática do crime de homicídio qualificado. O detido, empregado de limpeza, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Na segunda-feira, o FC Porto lamentou a morte de um seu adepto durante as celebrações da conquista do título nacional de futebol.

Futebol. F91 Dudelange e Fola disputam título da Liga BGL

O F91 Dudelange e o Fola de Esch continuam com três pontos de diferença, a duas jornadas do fim da Liga BGL.

No fim de semana, o líder F91 Dudelange foi vencer no terreno do Rodange por 2-0, enquanto o Fola recebeu e ganhou o Racing Luxemburgo também por 2-0.

Nos outros jogos, o Differdange venceu o Mondorf por 1-0, ficando isolado no terceiro lugar, enquanto o Hesperange desceu para o quarto lugar com o empate a uma bola contra a Jeunesse.

O Hamm Benfica foi goleado em casa por 6-0, pelo Wiltz, o Rosport empatou a uma bola com o Titus Pétange e o Strassen goleou o Hostert por 4-0.

O F91 Dudelange lidera com 61 pontos, seguido pelo Fola de Esch, com 58, e Differdange, com 56. O Hamm Benfica é último com 4 pontos.

Três equipas para fugir aos dois lugares de despromoção na última ronda da I Liga

Belenenses SAD, Moreirense e Tondela lutam, na trigésima-quarta e última jornada, para fugir aos dois últimos lugares da I Liga portuguesa de futebol e à descida direta ao segundo escalão, com vantagem para os beirões.

Com os seus jogos marcados para sábado às 16:30, as três equipas já sabem que, mesmo que subam ao décimo-sexto lugar e fujam à descida direta, ainda terão de disputar um 'play-off' de manutenção, com o terceiro classificado da II Liga.

O Tondela entra para a última ronda nessa posição de 'play-off', com 27 pontos, mais um do que o Moreirense e dois do que o Belenenses SAD.

Fernando Santos anuncia convocados em 20 de maio para a Liga das Nações

O selecionador português, Fernando Santos, vai anunciar em 20 de maio a lista de convocados para os quatro primeiros jogos na Liga das Nações A, que se realizam em junho.

O técnico irá divulgar os nomes dos jogadores que vão enfrentar o arranque do grupo 2 da prova continental, perante Espanha, Suíça e República Checa.

Portugal, que venceu a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, vai estrear-se diante da Espanha, finalista da última edição, em Sevilha, em 02 de junho, antes de receber a Suíça, em 05 de junho, e a República Checa, no dia 09, com ambos os encontros a serem disputados no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

No dia 12 de junho, a equipa das ‘quinas’ visita Genebra, para defrontar a Suíça.

Redação Latina | Lusa | Foto Gerry Huberty