O serviço Info-Zenter Demenz aconselha o recurso a um médico quando forem detetadas dificuldades de concentração ou perda de memória das coisas mais recentes.

Ação de sensibilização

É possível detetar sinais de demência durante reunião familiar de Natal

O serviço Info-Zenter Demenz aconselha o recurso a um médico quando forem detetadas dificuldades de concentração ou perda de memória das coisas mais recentes.

Com o Natal à porta, a tradição manda que a família se junte à volta da mesa. A comunidade lusófona no Luxemburgo também não foge à regra. Este é o pretexto que o serviço nacional de informação sobre a demência, Info-Zenter Demenz, está a usar para levar a cabo mais uma ação de sensibilização, sobretudo em relação aos mais idosos.



O principal conselho deste serviço é informar-se ou consultar um médico quando forem detetadas dificuldades de concentração ou perda de memória das coisas mais recentes.

Estima-se que em 2018, mais de 7.500 pessoas sofriam de demência no Grão-Ducado, sobretudo Alzheimer, e que nos próximos anos, estes números vão aumentar 1,3% em 2025 e 2,4% em 2050. Mas para Isabel Pereira, do serviço Info-Zenter Demenz, estes números estão aquém da realidade, porque muitos estão escondidos por causa do "medo".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Três em cada quatro pessoas com demência vivem em casa e estão entre os mais afetados pela pandemia. Isabel Pereira explica que a rotina destas pessoas foi totalmente alterada, com impactos negativos na saúde mental e física.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A mudança da rotina das pessoas com demência acabou por sobrecarregar ainda mais o trabalho dos familiares. Isabel Pereira aconselha estes cuidadores a tirarem também algum tempo para cuidar de si.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O Info-Zenter Demenz é o único serviço do género no país e pode ser contactado através do correio eletrónico mail@i-zd.lu ou pelo telefone 26 47 00, de segunda a sábado. As consultas são gratuitas e devem ser marcadas com antecedência na sua sede (rue des Bains, n°14) na capital, ou em permanências mensais em Esch-sur-Alzette e Differdange.

O Info-Zenter Demenz oferece também uma biblioteca com vários livros, uma ludoteca de jogos, filmes e documentários que podem ser emprestados gratuitamente.

Henrique de Burgo



Oiça aqui a entrevista, na íntegra:



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.