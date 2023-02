Os preços da alimentação aumentaram, em média, 1,9% entre dezembro de 2022 e janeiro deste ano.

Inflação. Preços da alimentação disparam no Luxemburgo

Os preços da alimentação aumentaram, em média, 1,9% entre dezembro de 2022 e janeiro deste ano.

Trata-se do maior aumento mensal dos últimos 28 anos. Desde 1995 que o país não registava uma subida de preços assim.

Embora a taxa de inflação anual tenha baixado para 4,8% em janeiro (contra 5,4% em dezembro de 2022), a alimentação encareceu, e muito, no intervalo de um mês. O preço do peixe fresco disparou 11%, o da manteiga 4,5%, o dos legumes frescos 3% e o da carne 1,2%.

Em contrapartida, as massas (-0,2%), batatas fritas (-0,1%) e a comida para bebés (-1%) registaram quedas, embora ligeiras, nos preços. No cômputo geral, os preços dos produtos alimentares aumentaram de 12,2% num ano (entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023).

Estes dados foram divulgados pelo Intituto Nacional de Estatísticas (Statec) que prevê que a inflação oscile entre 3,4% e 4,8%, este ano. Projeções que levaram o Statec a prever uma nova indexação dos salários no último trimestre de 2023. Note-se que um primeiro ‘index’ ocorreu a 1 de fevereiro deste ano, sendo que os salários vão também aumentar a 1 de abril, devido a uma tranche indiciária que foi adiada de junho do ano passado para esse mês.

Luxemburgo esgota hoje recursos naturais

Quarenta e cinco. Este é o número de dias em que o Luxemburgo esgota os seus recursos naturais. Segundo o mais recente relatório da ONG norte-americana Global Footprint Network, o Luxemburgo esgota esta terça-feira (14 de fevereiro) todos os recursos naturais à sua disposição.

O país volta assim a ter a segunda pior pegada ecológica do mundo, logo atrás do Catar que esgotou os seus recursos há quatro dias (10 de fevereiro). O elevado consumo de energia, combustíveis fósseis e eletricidade, são as razões apontadas para este mau resultado.

O cálculo realizado pela organização não-governamental (ONG) internacional demonstra que se toda a humanidade tivesse um estilo de vida semelhante ao dos residentes do Grão-Ducado, seriam necessários oito planetas para garantir a sua sobrevivência.

O Luxemburgo está entre os países da União Europeia com mais dias não trabalhados, isto é, férias e feriados, de acordo com dados compilados pela União das Empresas Luxemburguesas.

Somando o número de férias e feriados, o Grão-Ducado aparece no quinto lugar da tabela, com um total de 37 dias não trabalhados: 26 de férias e 11 feriados. Espanha lidera a classificação, com 44 dias, e Malta é o Estado-membro com menos dias não trabalhados: 23.

Estes dados surgem num comunicado da UEL a propósito da falta de mão de obra no Luxemburgo. A união das empresas volta a alertar para o facto de, além de férias e feriados, há ainda no país uma série de 25 licenças e folgas especiais. O organismo fala num acumular de dias não trabalhados que pode ter “consequências pesadas para as empresas e economia”.

Tribunal europeu condena Luxemburgo em caso sobre divulgador do escândalo LuxLeaks

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos decretou, esta terça-feira, que o Luxemburgo violou o artigo 10º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, ao violar a liberdade de expressão do lançador de alerta francês Raphaël Halet.

O tribunal condenou o Luxemburgo a pagar a Halet 15 mil euros, por danos e prejuízos, e mais 40 mil euros por custos.

Raphaël Halet tinha sido condenado pelo tribunal luxemburguês por divulgar documentos que revelaram o escândalo de evasão fiscal LuxLeaks.

Esta terça-feira, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos avaliou em recurso que o interesse público vinculado àquela informação prevaleceu sobre os efeitos nocivos decorrentes de sua divulgação.

Raphaël Halet e Antoine Deltour trabalharam na consultora PwC e estão na origem do escândalo LuxLeaks, que revelou em 2014 acordos entre grandes multinacionais com as autoridades fiscais luxemburguesas para pagarem menos impostos em troca de declararem os seus lucros neste país.

CEC. Cuidado com os relacionamentos na Internet

O Dia dos Namorados que hoje se assinala pode ser propício ao encontro da cara-metade. E há quem opte pelos sites de encontros.

Mas conhecer pessoas através de um ecrã acarreta os seus riscos. Há criminosos que procuram estas plataformas com o objetivo de burlar utilizadores mais vulneráveis e que, através de perfis falsos, pedem dinheiro às suas vítimas assim que conquistam a sua confiança. Também as plataformas nem sempre são as melhores e fiáveis.

O Centro Europeu dos Consumidores (CEC) do Luxemburgo escolheu este 14 de fevereiro para alertar as pessoas para os perfis falsos, sendo que uma pessoa deve desconfiar de perfis com apenas uma ou duas fotografias, ou com baixa resolução.

Atenção também à subscrição nalguns sites de encontros que têm acesso gratuito mas que faz pagar a troca de mensagens com um potencial.

Uma dica importante é a ler atentamente as condições-gerais de venda. Esse parágrafo contém o preço, a duração ou ainda a recondução automática de um contrato de adesão.

O Centro Europeu dos Consumidores lembra que, por norma, é possível cancelar uma subscrição até 14 dias após conclusão do contrato. No entanto, se a pessoa já começou a utilizar o serviço, o reembolso pode ser só parcial.

Vida conjugal poderá manter níveis baixos de açúcar no sangue

Quem vive com um companheiro poderá ter menos propensão para desenvolver a diabetes tipo 2. Esta é a principal conclusão do estudo "How sweet is your love?", elaborado pelas pesquisadoras Katherine J. Ford, da Universidade do Luxemburgo, e Annie Robitaille, da Universidade de Otava, no Canadá.

O estudo, apresentado no passado dia 7 de fevereiro, explora as ligações do estado civil e da qualidade conjugal com os níveis de açúcar no sangue em adultos entre 50 e 89 anos. As conclusões foram baseadas em amostras retiradas, a cada dois anos, a 3.335 indivíduos na Inglaterra, entre 2004 e 2013.

Sem querer estabelecer uma relação causal entre o casamento e a diabetes, o estudo sugere que as pessoas que vivem com um companheiro têm menos propensão a desenvolver a diabetes tipo 2, independentemente da qualidade do relacionamento.

Abono de família também para enteados de transfronteiços

O abono de família foi alargado aos enteados dos trabalhadores transfronteiriços, mas a medida não deverá implicar custos adicionais muito significativos.

Contactado pela Rádio Latina, o Ministério da Família e Integração diz que o número de potenciais novos beneficiários aumentou apenas de forma ligeira e afirma que o custo desta medida será limitado.

Cerca de dois anos após um puxão de orelhas por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia, o Luxemburgo adotou finalmente uma lei que dá aos enteados de trabalhadores não residentes direito a receberem o abono. Trabalhador e parceiro têm de “partilhar legalmente um domicílio comum e uma residência efetiva e contínua”.

Residentes do Luxemburgo voltaram a viajar em massa em 2022

Os residentes do Luxemburgo retomaram os seus hábitos turísticos. No verão do ano passado, os habitantes do Grão-Ducado realizaram 916 mil viagens, ou seja quase duas viagens (1,7) por residente. Este número corresponde a um aumento de 36% em comparação com o verão de 2019, ou seja antes da crise sanitária.

Segundo um relatório do Instituto Nacional de Estatísticas (Statec), alguns setores, dos quais as viagens de avião, ou ainda destinos longínquos, tinham dificuldades a retomar. No entanto, no ano passado, voltaram aos níveis anterior à pandemia de covid-19.

No verão de 2020, os residentes estavam a sair do primeiro confinamento, sendo que 37% preferiram passar as férias de verão em casa. Um tendência que recuou para 27% em 2021 e para 24% em 2022. Se em 2020 67% da população que partiu de férias privilegiou as viagens de carro e 26% viajou de avião, no ano passado as deslocações de avião aumentaram para 34%.

Capital rejeita cabines de proteção para motoristas

A instalação de cabines de proteção para motoristas está em curso nas linhas de autocarros da rede RGTR, mas, de acordo com o jornal Contacto, a Cidade do Luxemburgo continua a opor-se à implantação desta medida nos seus autocarros.

Em 2022, foram registados nove ataques em autocarros na capital. Uma tendência decrescente em comparação com os últimos anos, de acordo com a autarquia da capital. (Foto: Pierre Matgé)

Em outubro, o município tinha explicado que não estava a planear instalar tal sistema e que preferia "favorecer o contacto direto entre motoristas e passageiros, a fim de assegurar um serviço otimizado ao cliente, especialmente porque os ataques aos motoristas são muito raros".

Esta recusa está agora por escrito no concurso para a exploração do serviço de Autocarros da Cidade do Luxemburgo (AVL), que termina a 1 de março de 2023. A autarquia escreve que “é estritamente proibido equipar o compartimento do condutor com uma porta de cabine que tenha uma janela de separação (ou qualquer outra instalação do tipo janela-porta)".

Festival Automóvel. Foram detetadas várias infrações

Foram detetadas algumas infrações durante o Festival do Automóvel que decorreu entre os dias 23 de janeiro e 3 de fevereiro.

Num comunicado, o Ministério da Proteção dos Consumidores informa que foram realizados 26 controlos junto de 30 marcas de automóvel, sendo que foram detetadas várias infrações, sem avançar um número concreto. Em certos casos, o preço da mão de obra estava afixado sem o IVA, noutros, os preços nos concessionários não correspondiam aos preços publicados no site Internet.

O ministério sublinha, no entanto, que a maioria dos concessionários respeita a lei. Para verificar se os vendedores fizeram, entretanto, as alterações necessárias para estar conforme à lei, o ministério e a Polícia vão proceder a mais fiscalizações em seis dos 26 concessionários.

Gasolina 98 vai ficar mais cara

A gasolina 98 octanas vai subir de preço à meia-noite.

Este combustível vai aumentar 1,5 cêntimos por litro e vai passar a ser vendido a 1,806 euros por litro.

François Bausch discute guerra na Ucrânia em reunião da NATO

O ministro da Defesa, François Bausch, participa entre esta terça e quarta-feira na reunião dos ministros da Defesa da NATO, a ter lugar em Bruxelas.

Os ministros vão discutir a assistência não letal da NATO à Ucrânia e aos seus parceiros. A reunião vai contar ainda com as presenças dos ministros da Defesa da Ucrânia, Finlândia e Suécia.

François Bausch vai depois participar, entre a próxima sexta-feira e domingo, na 59ª Conferência de Segurança de Munique, na capital do Estado alemão da Baviera.

Exército luxemburguês está a participar em missões de salvamento na Turquia

O Luxemburgo está a participar na ajuda internacional às zonas da Turquia afetadas violentamente pelo terramoto da semana passada. Além dos três elementos da Corporação Grã-Ducal de Socorro e Incêndio, o avião militar A400M já realizou quatro missões de socorro na Turquia desde que o sismo reduziu a escombros parte do país.

Conforme explicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros ao jornal Wort, as missões do avião militar foram realizadas pela unidade militar conjunta belgo-luxemburguesa.

Uma equipa médica de emergência foi transportada para a região do terramoto, bem como equipamentos médicos, incluindo um hospital de campanha. O Governo disponibilizou ainda quase um milhão de euros em ajuda humanitária direta logo depois do sismo que atingiu a Turquia e a Síria na semana passada.

Funeral da princesa Marie-Gabrielle de Luxemburgo será no sábado

O funeral da princesa Marie-Gabrielle de Luxemburgo vai ser realizado no próximo sábado, 18 de fevereiro, às 11h.

A cerimónia será no castelo da família do marido, o conde Knud de Holstein-Ledreborg, perto de Copenhaga, na Dinamarca. Marie-Gabrielle de Luxemburgo, tia e madrinha do atual Grão-Duque Henri, morreu na sexta-feira aos 97 anos e era irmã do Grão-Duque Jean e filha da Grã-Duquesa Charlotte.

Portugal. Padres abusadores não terão lugar na igreja

Os padres abusadores não terão lugar na igreja, mas será necessário provar o crime para haver expulsões de clérigos, disse José Ornelas, o bispo que preside à Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).

Desde que seja provado que a pessoa é abusador, não tem lugar”, afirmou José Ornelas, no dia em que foi conhecido o relatório da comissão independente que estudou os abusos sexuais na Igreja Católica, e que aponta para quase cinco mil vítimas, no mínimo.

Pelo menos três mortos em ataque com arma de fogo em universidade dos EUA

Pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas num ataque com uma arma de fogo na Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos.

O suspeito do ataque desta segunda-feira, um homem de "baixa estatura" e que usava "uma máscara", ainda não foi detido, acrescentou a polícia.

As autoridades pediram aos estudantes e trabalhadores do campus universitário para se abrigarem, enquanto a situação estava a ser monitorizada. A universidade, é uma das maiores do país, com mais de 50 mil estudantes.

