Inflação. Preço da água da torneira sobe até 15% no Luxemburgo

Ano novo preços novos e o custo de vida sempre a subir. Em casa, depois do aquecimento e da luz, também a água vai ficar mais cara.

O preço da água de torneira deverá aumentar cerca de 15% no decorrer deste ano, no Luxemburgo. Consoante a comuna, o aumento varia entre os 20 e os 40 cêntimos por mil litros de água. A informação é avançada pela ministra do Ambiente, Joëlle Welfring, em resposta parlamentar ao partido ADR.

Para um agregado familiar de quatro pessoas, esta subida de preços pode representar uma despesa suplementar de 40 a 80 euros por ano, ou seja entre 3 e 6 euros por mês.

A ministra diz que o Governo não está a prever criar novos apoios, considerando que a água da torneira que é potável continua mesmo assim a ser mais barata do que a água da garrafa que se compra nos comércios.

Segundo os cálculos da responsável pela pasta do Ambiente, um litro de água da torneira custa em média meio cêntimo, enquanto que o custo médio de um litro de água engarrafada é de 50 cêntimos.

Preços da construção não param de aumentar

O índice de preços da construção aumentou 6,8% entre abril e outubro de 2022. Comparando com o semestre anterior (8,6%), trata-se de um ligeiro abrandamento, refere o mais recente boletim do Statec.

Num ano, os preços na construção residencial subiram 15,9%. A taxa de variação anual atingiu, assim, o seu nível mais elevado desde abril de 1975.

O aumento do custo da energia e dos materiais de construção, assim como o seu impacto nos proprietários dos edifícios foram as principais razões deste novo aumento.

Sobre-endividamento. Há uma situação frequente no setor da construção

Quando se fala em sobre-endividamento, há uma situação frequente no setor da construção civil. Quem o diz é Christian Schumacher, responsável pelo Serviço de Informação e Aconselhamento sobre Sobre-endividamento (SICS, na sigla em francês), da Ligue Médico-Sociale.

Sobre-endividamento. Créditos e imprevistos na origem de 200 casos em 2022

Em declarações à Rádio Latina, o responsável alertou para os casos de trabalhadores que veem o ordenado aumentar devido à prestação de horas suplementares. Schumacher refere que há operários que, por vezes, chegam a ganhar entre 20 a 30% acima do salário normal, durante dois ou três anos. Ajustam o nível de vida a esse salário, mas depois surge uma crise, perdem esse extra e acabam em “situações que, de um dia para o outro, se tornam dramáticas”, segundo o responsável. Leia aqui o artigo na íntegra.

Gasóleo está mais caro

Nova subida nos preços dos combustíveis. A mexida acontece desta vez no gasóleo.

O preço do gasóleo está hoje 2,4 cêntimos por litro mais caro do que esta segunda-feira. Custa agora 1,648 euros por litro.

CCDH considera projeto de lei sobre câmaras de vídeo para fardas policiais “demasiado vago”

O projeto de lei relativo às câmaras de vídeo para as fardas dos agentes da polícia é demasiado vago. Uma opinião da Comissão Consultiva dos Direitos Humanos (CCDH), partilhada no seu parecer.

A organização não coloca em questão os pontos positivos de um tal dispositivo, no entanto sublinha que o texto legislativo concentra-se maioritariamente na segurança dos agentes, ao detrimento da população em geral.

De acordo com o projeto de lei, o futuro dispositivo tem dois objetivos: lutar contra as agressões verbais e físicas contra os agentes e proteger os cidadãos em caso de má conduta policial. No entanto, segundo a CCDH, o texto é demasiado vago, não esclarecendo, por exemplo, a partir de que momento é que as câmaras podem ser ativadas? E, quando é que o polícia deve informar a pessoa de que está a ser filmada? A Comissão Consultiva dos Direitos Humanos pode por isso mais precisão ao texto legislativo.

Comunais 2023. Cerca de 1.700 pessoas recenseadas através do MyGuichet no último ano

No último ano, foram cerca de 1.700 as pessoas que se recensearam através do MyGuichet para poderem votar nas eleições comunais ou europeias.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

Dados divulgados à Rádio Latina pelo Ministério da Família e da Integração mostram que, em 2022, 1.690 pessoas se inscreveram nos cadernos eleitorais através do portal. Desde o início ano, pelo menos 17 já o fizeram, segundo os dados disponibilizados na semana passada.

No total, ao longo do ano passado, 2.938 pessoas trataram do seu recenseamento, número que inclui os registos através do MyGuichet e aqueles feitos diretamente nas comunas.

Cerca de metade dos alunos falha no exame de condução

Cerca de metade dos alunos falha no exame prático de condução, no Luxemburgo. Dados avançados pela RTL, que cita a Sociedade Nacional de Circulação Automóvel (SNCA), revelam que no ano passado foram feitos 14.639 exames práticos de categoria B. Apenas cerca de 51% dos alunos passaram. Mesmo assim, a taxa melhorou ligeiramente face a 2021, ano em que a taxa de sucesso foi de 48,9%.

De acordo com Tim Wagner, um instrutor contactado pelo canal luxemburguês, o facto de no Luxemburgo o número mínimo de horas de aulas práticas ser de apenas 16 horas – na Alemanha são exigidas 24, em França 20 e na Bélgica 30 – poderá ser uma das explicações para a elevada taxa de chumbos. Outra das explicações poderá ser o aumento do trânsito.

O profissional defende por isso um aumento do número mínimo de aulas e frisa também que a condução acompanhada pode ser uma ajuda. Em 2022, entre os alunos que passaram no exame, a maioria tinha recorrido a esta opção.

Terminada fase de vigilância de inundações, mas não para o rio Moselle

O serviço de previsão de cheias da Administração de Gestão de Águas deu como terminada a fase de vigilância hidrológica.

Num curto comunicado, o organismo refere que "a situação meteorológica já não indica risco de inundação". No entanto, o rio Moselle é apontado como a única exceção, ou seja, ao contrário dos outros rios, a fase de vigilância das cheias neste rio não foi ainda descartada.

O Luxemburgo estava em alerta amarelo até às 10h, devido ao risco de inundações. Segundo o Meteolux, a partir desta tarde, a chuva deverá abrandar, havendo possibilidade de queda de neve até quinta-feira. Os níveis de água e as previsões são atualizados no site www.inondations.lu.

Universidade do Luxemburgo tem novo reitor

A Universidde do Luxemburgo vai apresentar esta quinta-feira o seu novo reitor. Trata-se do alemão Jens Kreisel, que era até agora vice-reitor e professor catedrático de Física e Ciências dos Materiais.

Jens Kreisel entrou em funções no dia 1 de janeiro, por um período de cinco anos, e vai substituir Stéphane Pallage.

A apresentação pública vai ser feita da Mainson du Savoir, no Campus de Esch-Belval, na presença do ministro do Ensino Superior e Pesquisa, Claude Meisch.

Polícia multa mais de 1.300 automobilistas durante fiscalizações de inverno

A polícia grã-ducal multou 1.360 automobilistas por violações ao código da estrada durante a campanha nacional de segurança rodoviária “Inverno 2022”, mais concretamente entre outubro e dezembro. Das mais de 1.300 multas, 258, foram devido a problemas nas luzes. À volta de 140 condutores foram multados por incumprimento relacionado com os pneus.

No Luxemburgo é obrigatório equipar os veículos com pneus de inverno quando as condições do estado do tempo forem invernais (neve, gelo). Se tal não acontecer, o condutor arrisca-se a uma multa de 74 euros e a uma possível imobilização da viatura.

Embora o regulamento imponha pelo menos 1,6 mm de profundidade mínima para os pneus, recomenda-se ranhuras de 4 mm para uma melhor aderência à estrada. Note-se ainda que 480 automobilistas circulavam sem inspeção técnica válida.

Portugal. Cidade do Luxemburgo em destaque na revista Magg

A Cidade do Luxemburgo foi recentemente destaque na revista Magg, publicação digital líder do segmento feminino em Portugal.

A capital do Grão-Ducado foi apresentada como um "destino perfeito" para uma curta viagem turística. Segundo a Magg, é possível visitar as principais atrações da Cidade do Luxemburgo, por exemplo, num fim de semana, aproveitando os baixos preços da companhia Ryanair, nos próximos meses.

Depois de apresentar alguns dados sobre o país, a revista Magg recomenda dez principais atrações da capital, que podem ser visitadas em dois dias.

Entre as propostas da revista Magg estão a catedral de Notre-Dame, as casamatas, o caminho da Corniche, o palácio grão-ducal e o Museu da História da Cidade do Luxemburgo.

A revista portuguesa também faz referência à estátua da mulher dourada (Gëlle Fra), à casa do chocolate (junto ao palácio grão-ducal), ao elevador panorâmico de Pfaffenthal, à Place d'Armes e à Place Guillaume II.

Ataques como Dnipro exigem “novas decisões” sobre fornecimento de armas

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, defendeu que o ataque mortal russo a um prédio residencial em Dnipro “exige novas decisões no fornecimento” de equipamento militar por parte dos países ocidentais.

O número de mortos num prédio residencial atingido por um míssil, em Dnipro, na Ucrânia, aumentou de 36 para 40, entre os quais três crianças. Este ataque ocorrido no sábado, atribuído às forças russas, que negam porém a sua autoria, é um dos mais graves envolvendo civis desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro do ano passado.

Zelensky apelou esta segunda-feira aos esforços de todos os membros da coligação para “defender a Ucrânia e a liberdade” e para “agilizar a tomada de decisões”.

Portugal vence Hungria e vence Grupo D do Mundial de andebol

Portugal venceu ontem a Hungria, por 27-20, na terceira jornada do Grupo D da fase preliminar do Mundial de andebol, e assegurou o primeiro lugar na 'poule', que se disputou na Suécia.

Na ronda principal, Portugal vai integrar o Grupo II juntamente com Islândia, Hungria, Suécia, Cabo Verde e Brasil.

Textos: Redação Latina | LUSA || Foto: Karolina Grabowska/Pixabay