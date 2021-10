Tendência surge na comparação dos últimos relatórios semanais divulgados pelo Ministério da Saúde.

Covid-19

Infeções em pessoas com vacinação completa registam aumento gradual

O número de casos de infeção com o coronavírus responsável pela covid-19 em pessoas com vacinação completa tem registado um aumento gradual, de acordo com os últimos relatórios semanais. analisados pela Rádio Latina.

De acordo com o último balanço, na semana passada houve 675 novas infeções no país, sendo que 311 pessoas tinham a vacinação completa. Em percentagem, o valor representa perto de metade dos casos (46,1%), embora a maioria dos infetados (53,9%) não estivesse vacinada.

Apesar de a percentagem dos não vacinados infetados continuar a ser maior, observa-se um aumento gradual do número de casos em pessoas vacinadas nas últimas semanas.

Na comparação dos últimos relatórios semanais do Ministério da Saúde, na semana de 20 a 26 de setembro, 35,6% das novas infeções ocorreram em pessoas inoculadas com o fármaco contra a covid-19.

Na semana seguinte (de 27 de setembro a 3 de outubro), a taxa subiu para 36,7%. E na semana passada fixou-se nos 46,1%. Apesar de a vacina não proteger a 100% contra o contágio pelo SARS-CoV-2, os estudos apontam que a vacinação reduz em 90% as formas graves da covid-19 e mesmo a morte.

A vacinação é, aliás, uma das armas do Governo luxemburguês contra a pandemia e o Executivo quer chegar mais longe na taxa de vacinação no país. Recentemente anunciou a introdução do regime CovidCheck nas empresas públicas e privadas.

Apesar de ainda não haver dados concretos sobre a medida que poderá integrar a nova 'lei covid', já em novembro, a ideia é que as empresas possam adotar o CovidCheck caso o queiram, mas uma vez adotada haverá consequências para os trabalhadores que não aderirem ao sistema.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.