Atualidade em síntese 17 MAR 2022

Infeções covid-19 voltam a aumentar 24% no país

Houve 30 pacientes hospitalizados nos cuidados normais, mais seis que na semana anterior.

As infeções por covid-19 no Luxemburgo aumentaram 24% entre 7 e 13 de março, isto é, na semana em que as restrições covid foram aligeiradas no país.

De acordo com o balanço semanal do Ministério da Saúde, o número de pessoas infetadas aumentou para um total de 5.968 pessoas, ou seja, um aumento de 24% em comparação com a semana anterior. A idade média dos infetados aumentou ligeiramente para os 35,3 anos.

No que respeita às hospitalizações, houve 30 pacientes hospitalizados nos cuidados normais, mais seis que na semana anterior. Nos cuidados intensivos estiveram ainda quatro pessoas, menos duas do que no período anterior. A idade média dos hospitalizados diminuiu para os 53 anos (57 na semana passada).

Já o número de mortos devido à doença na semana entre 7 e 13 de março foi de sete pessoas, igual ao do período anterior. A idade média dos óbitos é agora de 83 anos.

Durante a semana passada foram ainda administradas um total de 2.842 doses de vacinas, elevando o número total de vacinas administradas para 1.270.982.

No total, 470.598 pessoas têm um calendário de vacinação completo no Grão-Ducado, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 78,3% da população elegível (a partir dos 5 anos).

Sondagem TNS ILRES. População do Luxemburgo preocupada com terceira guerra mundial

A guerra na Ucrânia preocupa a população residente no Luxemburgo. Numa sondagem realizada pela TNS ILRES a pedido da RTL e Wort, 68% dos sondados dizem ter medo de que este conflito entre russos e ucranianos desencadeie uma terceira guerra mundial, sendo que 90% temem uma crise financeira e económica.

A incerteza do desfecho quanto a esta guerra é um ponto de preocupação. 65% da população dizem ter medo de que a Rússia ataque um país da NATO, o que iria desencadear uma terceira guerra mundial. Para 58% dos sondados há um risco de que um país da NATO intervenha militarmente na Ucrânia, o que também poderá levar a uma guerra em toda a Europa.

Ainda segundo a sondagem, 82% das pessoas dizem sentir-se emocionalmente impactados com a invasão russa. Em comparação, em plena crise sanitária somente 57% dos residentes do Grão-Ducado se diziam pessoalmente impactados, o que demonstra, segundo a TNS ILRES, a sobrecarga emocional que esta guerra tem sobre a população.

Relativamente às consequências a curto prazo, os sondados são unânimes dizendo que estão à espera de aumentos dos preços, quer do gás, petróleo ou ainda da alimentação.

Cidade do Luxemburgo decide aumentar subsídio de solidariedade e criar novo subsídio energético

A Cidade do Luxemburgo decidiu aumentar o montante do subsídio de solidariedade e criar um novo subsídio energético, de forma a ajudar as famílias mais afetadas pelo aumento dos preços da energia.

Esta informação foi avançada pelo vereador Laurent Mosar aos microfones da RTL.

Segundo Mosar, uma família com, por exemplo, duas crianças teria uma ajuda financeira de 1.130 euros. O que representa um esforço considerável por parte da autarquia, quando se sabe que cerca de seis mil agregados familiares estão abrangidos.

O vereador confirma ainda que os formulários deverão ser enviados às famílias em questão a partir do mês de abril, sendo que o dinheiro deverá ser pago duas semanas depois.

Esta medida foi decidida na terça-feira durante uma reunião da comissão das Finanças da Cidade do Luxemburgo, sendo que deverá ir a votos a 28 de março.

Zelensly pede à Alemanha para destruir o "novo muro" da Europa

O presidente ucraniano exortou esta quinta-feira a Alemanha a derrubar o "novo muro" contra a liberdade que existe na Europa, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Volodymyr Zelensky pediu esta manhã ao chanceler alemão Olaf Scholz para destruir esse muro e conceder à Alemanha o papel de desempenhar essa conquista. Um discurso dirigido aos deputados da Câmara Baixa do Parlamento e transmitido em vídeo.

Volodymyr Zelensly fez, deste modo, referência direta ao Muro de Berlim construído pela União Soviética em 1961 e derrubado em 1989, no início do colapso do regime comunista.

Ucrânia: Borrell lamenta consequências da saída da Rússia do Conselho da Europa

O Alto Representante da União Europeia (UE) para a Política Externa lamentou hoje que os cidadãos russos já não possam beneficiar da proteção da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, depois da expulsão da Rússia do Conselho da Europa.

Josep Borrell disse em comunicado que isto é muito preocupante e significa uma nova restrição aos direitos dos cidadãos russos.

Borrell afirmou que a União Europeia apoia os defensores dos direitos humanos, as forças democráticas, os meios de comunicação livres e a sociedade civil independente na Rússia e pediu a Moscovo “que volte rapidamente a respeitar os direitos humanos, o direito internacional e o direito internacional humanitário”.

Fragmentos de míssil russo causam um morto e três feridos em Kiev

Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas após vários fragmentos de um míssil russo, derrubado por forças ucranianas, terem caído num prédio de apartamentos na capital da Ucrânia, Kiev.

As equipas de resgate acreditam que os fragmentos do míssil russo tenham destruído as estruturas do prédio, no 16.º andar, causando ainda um incêndio.

De acordo com dados preliminares, 30 pessoas foram retiradas, incluindo três feridos, e uma pessoa foi morta.

Há semanas que o exército russo tem vindo a cercar a capital ucraniana e já causou mortes com ataques de mísseis em alguns dos bairros periféricos de Kiev.

Luxemburgo gastou 24,5 milhões em salários da Igreja Católica em 2021

Seis anos após a reforma que ditou a separação entre o Estado e a Igreja, a Igreja Católica recebeu perto de 24,5 milhões de euros para pagar os salários de padres e outros funcionários da Igreja, quase um milhão a menos que em 2020, informou o Governo, esta terça-feira, em comunicado.

O Luxemburgo atribui ainda mais de 600 mil euros de subsídios às religiões muçulmana, anglicana e judaica, inseridas no regime transitório.

Os dados foram divulgados por Xavier Bettel, primeiro-ministro e ministro dos Assuntos Religiosos, e por Taina Bofferding, ministra do Interior, em resposta parlamentar ao partido socialista (LSAP).

Ainda de acordo com os ministros, existem atualmente 199 padres que “recebem um salário diretamente do erário público”, menos 71 do que em 2016.

O Luxemburgo tem atualmente 493 igrejas e capelas, sendo que 256 pertencem às comunas e 137 do fundo de gestão da diocese.

Polícia vai controlar velocidade durante 24 horas na próxima semana

A polícia grã-ducal vai voltar a participar na campanha anual contra o excesso de velocidade nas estradas europeias, "Speedmarathon". Os agentes vão estar a fazer controlos no Luxemburgo, entre os dias 21 e 27 de março (entre as 00h e as 24h).

O excesso de velocidade é a principal causa de morte nas estradas europeias e um fator que pode desencadear ou agravar acidentes, lembram as autoridades.

Nesse sentido, a polícia luxemburguesa vai reforçar a fiscalização, sobretudo nas horas de ponta e um pouco por todo o país.

O objetivo é "sensibilizar a população para os perigos ligados aos excessos de velocidade e prevenir assim os acidentes nas estradas", refere a polícia grã-ducal em comunicado.

Como novidade, a polícia propõe aos internautas a votação de dois locais de controlo de velocidade em cada região do país. Esta quinta-feira, 17 de março, os interessados podem votar nos locais através da conta Instagram @polilux.

Redação Latina | Lusa | Foto AFP