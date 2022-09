Inês e Mathilde prontas para o seu primeiro dia de escola

Na segunda hora do programa Morabeza de 11 de setembro de 2022, começamos por destacar entrevistas com os músicos Micas Cabral (Tabanka Djaz), Don Kikas e Jocel, que estiveram em concerto no Luxemburgo. Vamos estar ainda à conversa com Bia Morais, da Maison des Associations, que vai falar sobre o projeto "Discriminations off the pocket ", com Nelson Neves e Pedro Coutinho, que vão arrancar a segunda fase do projeto artístico e solidário "Inspiração Pinhão", em Santo Antão.