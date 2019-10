Ursula Von de Leyen vai ganhar mais de 28 mil euros, por mês, mas quer viver, num espaço de 25 m2, adaptado para si.

Radio Latina 2 min.

Inédito. A nova presidente vai morar na sede da Comissão Europeia

Ursula Von de Leyen vai ganhar mais de 28 mil euros, por mês, mas quer viver, num espaço de 25 m2, adaptado para si.

O pedido da presidente eleita da Comissão Europeia (CE) é inédito entre os seus antecessores: ter a casa na porta ‘ao lado’ do seu escritório, no 13º andar do Berlaymont, na sede da instituição em Bruxelas.



Em vez de ficar num aparthotel ou alugar um apartamento na capital belga, Ursula Von der Leyen, de 60 anos, decidiu ser mais prática e nem sequer vai sair do edifício onde trabalha depois do expediente.

Photo : AP

A alemã pediu para transformar um espaço de 25 m2 numa espécie de alojamento, mesmo ao lado do seu escritório, onde ficará a pernoitar durante a semana, e todos os dias em que tiver de ficar na Comissão Europeia, quando a partir do dia 1 de novembro, assumir o mais alto cargo desta instituição. Ela será a primeira mulher a presidir a este cargo.

A sede da Comissão Europeia em Bruxelas.

A sede da Comissão Europeia onde Ursula vai morar. Shimera;Ansotte, Etienne;CE - Service audiovisuel;

Ordenado superior a 28 mil euros

Esta decisão não se prende com uma questão monetária já que o presidente da CE aufere um ordenado de 27.903,32 euros brutos por mês (tributados na proporção de 45%), além de um subsídio de alojamento mensal de 4185,50 euros e um para despesas de 1418,07 euros.

E, no caso de haver filhos menores quem ocupa este cargo ainda tem direito a receber mensalmente um suplemento de 410,11 euros por filho e um subsídio mensal para despesas escolares de 100,18 euros.

Recorde-se que Ursula von der Leyen é mãe de sete filhos nascidos entre 1987 e 1999.

AFP

Alojada num edifício seguro

"Ela decidiu ter esse espaço reduzido no edifício seguro da Comissão, em vez de alugar um apartamento ou um hotel. Além da segurança, essa escolha tem outra vantagem prática, evita a inconveniência do tráfego em Bruxelas", declarou um membro da equipa de Von der Leyen ao jornal francês Le Figaro.

“A sua residência vai continuar a ser em Hannover”, acrescentou.

Já Jean-Claude Juncker, que no próximo dia 31 de outubro passa o cargo de presidente da CE à alemã, também manteve a sua morada de residência no Luxemburgo, optando por "alugar um apartamento de 50 m2 num hotel por 3250 euros por mês", como contou numa entrevista ao jornal alemão Bild am Sonntag, citada pelo Le Figaro.

Juncker declarou que o presidente da Comissão Europeia não tem direito a residência oficial em Bruxelas. "O presidente da Comissão não tem onde ficar", afirmou Juncker salientando que este cargo “é um trabalho contínuo de 18 horas por dia”.

AFP

E deu outro exemplo: "Donald Tusk [presidente do Conselho Europeu] também não possui alojamento oficial”.

Já a Nato oferece residência oficial para o seu secretário geral, na Bélgica, Jens Stoltenberg, afirmou o ainda presidente da CE. “O secretário geral da Nato vive num castelo e às vezes convida-nos para ficarmos lá a descansar. Todos os embaixadores possuem também residência oficial e eu conheço muitos”, exemplificou Jean Claude Juncker na mesma entrevista àquele jornal alemão.