Indexação. “Governo não vai deixar ninguém à chuva” – Xavier Bettel

Salários deverão aumentar ainda este ano devido à indexação.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, garante que, juntamente com os parceiros sociais, vão ser encontradas “soluções comuns para aliviar cidadãos e empresas”, face à escalada dos preços.

“O Governo não vai deixar ninguém à chuva”, escreveu o líder do Executivo numa publicação na sua conta da rede social Twitter, horas depois de o Statec ter divulgado as suas previsões económicas, que apontam para que a próxima tranche da indexação salarial seja acionada ainda este ano.

O líder do Executivo frisou também que “o diálogo social é e continua a ser uma importante ferramenta em tempos de crise”, e parte integrante da “história de sucesso do país”.

No Twitter, Bettel assegurou ainda que o Governo está a seguir de perto a evolução dos preços da energia e a lei dos preços, adiantando que o Executivo pediu ao Statec para atualizar os seus cálculos no início de setembro. Com base nesses cálculos, o primeiro-ministro convocará uma nova reunião tripartida, com os parceiros sociais.

Segundo as previsões do Instituto Nacional de Estatística (Statec), divulgadas ontem, a inflação deverá atingir os 6,6% este ano e os 5,3% em 2023, caso a guerra na Ucrânia perdure. O gabinete de estatísticas prevê, assim, que a próxima tranche do ‘index’ ocorra no quarto trimestre do ano.

Poderá haver penúria de comida para os animais no inverno

As explorações agrícolas do Luxemburgo correm o risco de, este inverno, não ter comida suficiente para os seus animais. Um cenário avançado esta terça-feira, à rádio estatal 100,7, por Audrey Feyer, da Cooperativa dos Agricultores (Convis).

Segundo Audrey Feyer, atualmente já há agricultores que têm de comprar comida adicional para poder alimentar os seus animais. A seca que se vive atualmente no país é a razão principal desta problemática, uma vez que a colheita não é suficiente.

Para a responsável da cooperativa, a situação deverá piorar no inverno, sendo que o preço dos produtos para o gado poderá aumentar consideravelmente. Caso o aumento dos preços seja muito drástico, certos agricultores terão dificuldades em pagar as faturas.

Nesse caso, Audrey Feyder acrescenta que as explorações agrícolas terão de abater parte do seu gado, para diminuir a quantidade de comida necessária.

Alerta. Mais um jovem desaparecido

A polícia grã-ducal dá conta de mais um jovem que está dado como desaparecido. Trata-se de Giuseppe Pastore, de 20 anos, residente em Mersch e que está desaparecido desde as 10h da manhã desta quarta-feira.

Segundo o relatório da polícia, "não se pode descartar que o jovem esteja no estrangeiro".

A pessoa desaparecida fala luxemburguês, francês e alemão. No dia do seu desaparecimento, usava óculos escuros e vestia uma camisola preta. O jovem tem por hábito usar o telemóvel numa bolsa de ombro azul.

Qualquer informação útil sobre o seu paradeiro deve ser comunicada à esquadra de Limpertsberg, pelo telefone 244 48 1000, ou para o número de emergência 113.

Polícia detém dois presumíveis incendiários em Schifflange

A polícia deteve dois presumíveis incendiários em Schifflange. Segundo as autoridades, os dois suspeitos foram ouvidos pelo juiz de instrução na quarta-feira. O Ministério Público já abriu uma investigação ao caso.

De acordo com as informações da polícia, as detenções ocorreram após vários incêndios em Esch-sur-Alzette e Schifflange, que os bombeiros conseguiram controlar.

Em Esch, o incêndio consumiu caixas de cartão, papel e lixo, danificando ainda a fachada de uma casa.

Em Schifflange, foram registados vários fogos, mas os bombeiros conseguiram evitar que as chamas chegassem às casas.

Taxa sobre bebidas açucaradas e doces no Luxemburgo?

A introdução de uma taxa sobre as bebidas açucaradas e outros doces não está completamente fora dos planos do Governo.

Questionada sobre o assunto pelos deputados Josée Lorsché e Marc Hansen, do Déi Gréng, a ministra da Saúde reconhece que essa é uma estratégia que tem sido adotada por vários Estados-membros e que “força os produtores a rever a quantidade de açúcar em certas bebidas, por exemplo”.

Segundo Paulette Lenert, estão a ser estudadas neste momento “diferentes abordagens nesta matéria para analisar em que medida poderão ser transpostas para o contexto luxemburguês”.

Na questão dirigida à ministra da Saúde, os deputados ecologistas queriam também saber se a taxa de obesidade infantil aumentou no Luxemburgo durante a pandemia, à semelhança do que aconteceu nos países vizinhos. De acordo com Lenert, o efeito dos sucessivos confinamentos na obesidade infantil ainda não é conhecido, mas se a tendência for a mesma dos últimos cinco anos, as notícias não serão boas.

A ministra da Saúde refere que o próximo estudo EHIS sobre obesidade, nutrição e atividade física no Luxemburgo, para o período 2019-2024, só será tornado público em 2025. Para já, não é possível tirar conclusões sobre os efeitos da pandemia. No entanto, a última edição daquele estudo já tinha revelado um aumento da obesidade no Luxemburgo em todas as categorias de idade, à exceção do grupo dos 35-44 anos e do grupo das pessoas a partir dos 75.

Em relação às crianças e adolescentes, os dados recolhidos durante as visitas médicas às escolas nos anos anteriores ao início do primeiro confinamento dão também conta de uma “tendência crescente” da taxa de excesso de peso e obesidade.

Esses dados revelaram, por exemplo, um aumento da obesidade entre as crianças com mais de 12 anos. Outra das conclusões que salta à vista diz respeito ao aumento do número de crianças com excesso de peso: 16,4% dos alunos dos 9 aos 10 anos tinham excesso de peso em 2019/2020. No ano letivo de 2015/2016, essa percentagem era de 10,2%.

Calor, trovoada, chuva e vento colocam país em alerta

Luxemburgo sob aviso laranja devido ao calor. As previsões do Instituto Luxemburguês de Meteorologia (MeteoLux) apontam para temperaturas máximas a variar entre os 32 e os 35 graus ao longo do dia de hoje. No vale do rio Moselle, os termómetros poderão mesmo ultrapassar os 35 graus. O alerta laranja devido ao calor está em vigor entre as 10h e as 19h. Já entre as 22h de hoje e as 5h de sexta-feira, todo o território nacional vai estar sob aviso amarelo devido ao risco de trovoada, chuva intensa e vento forte, com rajadas que poderão atingir os 80 km/h. As previsões apontam ainda para a possibilidade de queda de granizo em alguns locais. Quanto a temperaturas, as máximas previstas para amanhã vão oscilar entre os 23 e os 25 graus. No domingo poderão chegar aos 28 e na segunda-feira deverão voltar a atingir a barreira dos 30 graus.

Vitória de Guimarães procura bom resultado na visita ao Hajduk Split

O Vitória de Guimarães visita hoje os croatas do Hajduk Split, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa em futebol, num percurso que tem como objetivo chegar à fase de grupos da competição.

O jogo da primeira mão está agendado para hoje às 21:00, numa partida que será dirigida pelo sueco Mohammed Al-Hakim, enquanto a segunda mão realiza-se em 10 de agosto, pelas 18:00, em Guimarães.

Na mesma fase da competição, na quarta-feira o Gil Vicente empatou a um golo em casa do Riga, na estreia do clube de Barcelos nas competições europeias.

