O STATEC não excluiu a hipótese de haver uma nova indexação ainda este ano.

Atualidade em síntese 26 JUL 2022

Indexação. Governo e parceiros sociais poderão ter de reunir-se antes do previsto

A próxima reunião tripartida, entre Governo, sindicatos e patronato, poderá acontecer antes do previsto. Em causa, a indexação salarial, de acordo com a RTL.

Tal como previsto no acordo tripartido de março, o ‘index’ de julho foi adiado para abril de 2023, sendo substituído pelo chamado crédito fiscal de energia (crédit d’impôt énergie (CIE), em francês). A medida causou polémica e não contou com o apoio do maior sindicato do país, a OGBL. No entanto, se o mecanismo de indexação foi acionado antes de abril do próximo ano, Executivo e parceiros sociais voltarão à tripartida para debater o assunto. E, de acordo com o Statec, isso poderá estar para breve.

Numa entrevista à RTL, o diretor do Instituto Nacional de Estatística (Statec), Serge Alegrezza, não excluiu a hipótese de haver uma nova indexação ainda este ano. Segundo o responsável, os próximos cálculos serão publicados já no próximo dia 3 de agosto.

As últimas previsões do gabinete de estatística apontavam para que a próxima parcela do ‘index’ fosse acionada no início de 2023. Mas, devido à evolução da inflação, isso poderá acontecer mais cedo. “Ao contrário das previsões feitas na primavera, é preciso agora partir do princípio que a inflação será bem mais elevada”, escreve a emissora luxemburguesa. O diretor do Statec estima que, se a guerra na Ucrânia continuar, a inflação poderá atingir os 3,4% no próximo ano.

Congelamento das rendas nem sempre é respeitado – Jean-Michel Campanella

Foi uma das decisões tomadas pelo Governo para fazer face à escalada dos preços: até ao fim deste ano os proprietários não podem aumentar as rendas. Mas há dúvidas sobre se a regra está a ser respeitada.

Numa entrevista à rádio pública 100,7, Jean-Michel Campanella, presidente da Mieterschutz, a associação de defesa dos direitos dos inquilinos, disse não ter a certeza de que todos os proprietários estão a respeitar o atual congelamento das rendas.

Segundo Campanella, alguns proprietários tentam dar a volta à lei e os inquilinos são atirados para uma situação difícil. De acordo com o responsável, são poucos os moradores que decidem levar os casos à justiça. “Não querem criar conflitos com os senhorios e querem evitar ser postos na rua”, adianta Jean-Muchel Campanella à 100,7.

Segundo o presidente da associação, estes despejos acabam por ser possíveis porque os proprietários alegam precisar da habitação para “necessidades pessoais”, situação perante a qual os inquilinos são forçados a deixar a casa ou apartamento onde vivem. Campanella explica que é difícil provar o contrário.

O líder da Mieterschutz defende por isso mais poder e autonomia para comunas no que toca a resolução de conflitos sobre o arrendamento de bens imobiliários. Um aumento das competências neste campo permitiria, segundo Jean-Michel Campanella, evitar o recurso aos tribunais, poupando-se tempo e dinheiro.

Luxemburgo é um dos quatro Estados-membros que defendem corte de 15% no consumo de gás

O ministro da Energia, Claude Turmes, participa esta terça-feira (26) na reunião extraordinária do conselho de ministros de Energia da União Europeia (UE), em Bruxelas.

A reunião vai servir para discutir a segurança do abastecimento energético da UE, que corre o risco piorar devido a um possível bloqueio do gás russo.

O Luxemburgo, a Alemanha, os Países Baixos e a Dinamarca são os quatro Estados-membros que apoiaram publicamente a proposta da Comissão Europeia, de reduzir o consumo de gás em 15%, para a população poder enfrentar o próximo inverso.

Já Portugal, Espanha, Grécia, Chipre, Polónia e Hungria anunciaram publicamente que estão contra, mas há mais países descontentes.

Com este cenário será difícil haver maioria qualificada (15 Estados-membros) para aprovar a proposta da Comissão Europeia.

Claude Turmes e os seus homólogos europeus vão agora discutir as medidas propostas pela Comissão Europeia e trocar informações entre si sobre a atual situação em cada Estado-Membro.

Gazprom anuncia novo corte drástico nas entregas de gás à Europa

O grupo russo Gazprom vai reduzir drasticamente, a partir de quarta-feira, o fornecimento de gás russo à Europa através do gasoduto Nord Stream, justificando a redução com a manutenção de uma turbina.

A decisão foi anunciada na conta da Gazprom no Telegram.

A Rússia já tinha reduzido por duas vezes o volume das suas entregas, em junho, alegando que o gasoduto não pode funcionar normalmente sem uma turbina que está em reparação no Canadá e que não foi entregue à Rússia por causa das sanções impostas pelo Ocidente a Moscovo na sequência da invasão russa da Ucrânia.

Desde então, a Alemanha e o Canadá concordaram em recuperar o equipamento para a Rússia, mas a turbina ainda não foi entregue.

Para Berlim, trata-se de uma decisão "política" e um "pretexto" para pressionar os países ocidentais, no contexto do conflito na Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, já tinha avisado que se a Rússia não recebesse a turbina em falta, o gasoduto passaria a funcionar a 20% da sua capacidade a partir desta semana devido à manutenção em breve de uma segunda turbina.

O gasoduto Nord Stream liga a Rússia à Alemanha, através do Mar Báltico e tem, segundo a Gazprom, uma capacidade para 167 milhões de m3 diários.

Luxemburgo e Mongólia vão assinar novo acordo bilateral que assinala 20 anos de cooperação

O ministro da Cooperação e Ação Humanitária, Franz Fayot efetua uma visita de trabalho à Mongólia, entre esta terça-feira e sábado.

A visita vai decorrer no âmbito da celebração do 20º aniversário das relações bilaterais de cooperação para o desenvolvimento entre os dois países.

A cooperação tem sido marcada pelo setor da Saúde e o Luxemburgo comprometeu-se a reforçar os serviços de cardiologia, através da aplicação de soluções de telemedicina.

Franz Fayot será recebido pelo ministro da Saúde da Mongólia, (Sereejav Enkhbold), pelo diretor do hospital da capital Ulan Bator (Tsedev-Orchir) e vai visitar vários hospitais apoiados pela cooperação luxemburguesa.

Autoridades ucranianas denunciam novos ataques em Odessa e no porto de Mykolaiv

As autoridades militares ucranianas denunciaram hoje novos ataques russos em Odessa e no porto de Mykolaiv, após as investidas registadas no fim de semana no Mar Negro, durante os preparativos para a exportação de cereais ucranianos.

Os ataques com mísseis em Odessa ocorreram na madrugada desta terça-feira, sem provocar vítimas, de acordo com a agência de notícias Ukrinform.

As autoridades de Kiev anunciaram na segunda-feira o reinício das exportações de cereais por via marítima, durante esta semana.

O anúncio ocorreu após os ataques russos lançados em Odessa no sábado, um dia depois de ter sido assinado um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, sob a égide da Turquia e da ONU, para desbloquear a exportação dos cereais ucranianos e aliviar a crise humanitária em todo o mundo provocada pela escassez destes alimentos.

De acordo com Kiev, a saída dos primeiros navios do Mar Negro ocorrerá sob este acordo, que a Rússia e a Ucrânia assinaram separadamente.

Transportes gratuitos para maiores de 65 anos residentes em Lisboa a partir de hoje

Os residentes em Lisboa com idade igual ou superior a 65 anos passam hoje a poder deslocar-se gratuitamente nos transportes públicos. Os estudantes até aos 23 anos vão poder fazê-lo a partir de setembro.

Numa nota divulgada na sua página na Internet, a Câmara Municipal de Lisboa refere que o objetivo é incentivar o recurso ao transporte público.

O autarca da capital, Carlos Moedas, tinha referido já em maio que a gratuitidade aplicada aos idosos deveria aplicar-se no verão.

A autarquia lembra que esta medida se insere "nas metas da sustentabilidade ambiental, no combate às alterações climáticas e na melhoria da mobilidade das pessoas, através da promoção de uma mobilidade eficiente, económica e ambientalmente sustentável".

A medida deve custar à cidade quase 15 milhões de euros.

Atirador mata dois sem-abrigo e fere gravemente outros dois em ataque no Canadá

Dois homens morreram na sequência de um tiroteio contra pessoas sem-abrigo em Langley, no oeste do Canadá, no qual duas outras pessoas ficaram gravemente feridas.

O alegado atirador, um homem, foi alvejado e morto pela polícia, após um veículo descaracterizado da polícia ter sido alvejado várias vezes.

Uma das vítimas mortais encontrava-se numa paragem de autocarro, enquanto a segunda foi encontrada num parque perto de um centro comunitário que presta apoio a sem-abrigo.

F91 Dudelange a um passo de chegar à terceira eliminatória da Champions

O F91 Dudelange recebe esta terça-feira os arménios do Pyunik, em jogo da segunda mão da segunda fase de eliminatórias da Liga dos Campeões.

Depois da vitória forasteira por 1 - 0 na Arménia, o F91 Dudelange está a um passo de garantir mais um sucesso. Mas para isso terá de ganhar ou mesmo empatar.

O treinador Carlos Fangueiro deverá regressar ao banco, depois de ter cumprido um jogo de suspensão, na semana passada.

O jogo desta tarde será disputado às 19h30, no estádio Jos Nosbaum.

Georges Engel vai iniciar discussões sobre passagem da Volta a França pelo Luxemburgo

O Governo deu luz verde ao ministro do Desporto, Georges Engel, para iniciar as discussões necessárias com os organizadores da Volta a França em bicicleta sobre uma futura passagem da prova pelo Luxemburgo. O Executivo tem os olhos postos na edição de 2027.

O aval foi dado na última reunião do Conselho de Ministros e o objetivo é que o grão-ducado volte a acolher o arranque ou a chegada de uma das etapas do ‘Tour’. Como anunciado no início do mês, Georges Engel levou o assunto ao Conselho de Ministros, tendo agora o caminho aberto para que as discussões comecem.

Em comunicado, o Ministério do Desporto lembra, contudo, que “a decisão final cabe, como é evidente, aos organizadores da prova e depende do percurso”, acrescentando que “o ano de 2027 seria a ocasião ideal para uma passagem da Volta a França pelo país, já que coincide com o centésimo aniversário da vitória do luxemburguês Nicolas Frantz no ‘Tour’.

Caso a proposta de 2027 não seja retida pelos organizadores, o ministério de Georges Engel propõe 2028, ano em que se assinalam os 100 anos da segunda vitória de Frantz e os 70 anos da vitória do também luxemburguês Charly Gaul. “O Governo está no entanto aberto a qualquer outra proposta de data por parte dos organizadores” da prova, pode ler-se na mesma nota.

Ao longo da sua história, o ‘Tour’ passou oito vezes pelo grão-ducado: em 1947, 1967, 1968, 1989, 1992, 2002, 2006 e 2017.

