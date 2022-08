As empresas não vão ter de pagar mais do que uma parcela da indexação ao mesmo tempo.

Index. “Patrões não vão ter de pagar várias tranches ao mesmo tempo”

Garantia dada pelo vice-primeiro-ministro, François Basuch: as empresas não vão ter de pagar mais do que uma parcela da indexação ao mesmo tempo.

O ministro ecologista afirmou em declarações à RTL que a indexação é para manter, mas que os “empregadores não terão de pagar várias tranches ao mesmo tempo”. Isto porque, na sequência do acordo tripartido de março, o Governo decidiu adiar as parcelas do ‘index’. A de julho só será paga em abril do próximo ano. Mas, se de facto houver uma nova tranche ainda este ano , como prevê o Statec, surge a dúvida se também essa parcela será adiada para aquela data, o que, a confirmar-se, obrigaria as empresas a terem de pagar duas parcelas em simultâneo.



Ora, segundo François Bausch, isso não deverá acontecer. A RTL escreve que, para contornar a situação, há várias pistas em cima da mesa. Uma delas seria pagar a tranche de julho “neste outono ou inverno”, quando a próxima parcela for despoletada. Sendo que essa ficaria então adiada para abril de 2023.

Recorde-se que o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou a convocação de uma nova tripartida para o outono, no seguimento das previsões do Statec para discutir o que fazer em relação à indexação salarial. Até lá estão previstas várias reuniões bilaterais para preparar o encontro. A primeira teve lugar esta manhã, de acordo com o Paperjam.

Governo e parceiros sociais começam hoje a preparar a próxima reunião tripartida sobre a indexação, que deverá acontecer no outono. De acordo com o Paperjam, as reuniões bilaterais de preparação, anunciadas pelo primeiro-ministro, arrancam esta manhã. Para já, estes encontros servirão para “apresentar os diferentes pontos de vista”.

Do lado dos sindicatos, a OGBL – única central sindical que não apoiou o acordo tripartido de março, que adiou o ‘index’ de julho –, mantém-se irredutível. Citada pelo Paperjam, a presidente do sindicato, Nora Back, adiantou que a OGBL vai continuar a opor-se ao adiamento do mecanismo de adaptação dos salários à inflação. No lado oposto está a União das Empresas Luxemburguesas (UEL) para quem o adiamento da indexação é a única opção.

O acordo tripartido de março estipulou o adiamento das próximas parcelas do ‘index’. Perante a oposição à medida, o Governo decidiu adiar apenas a de julho para abril de 2023, comprometendo-se a convocar uma nova tripartida no caso de o ‘index’ voltar a ser despoletado este ano. E foi isso mesmo que ditaram as recentes previsões do Statec, pelo que a próxima reunião tripartida para debater o assunto está agendada para o outono.

Gás. Empresas forçadas a reduzir atividade vão ter acesso a desemprego parcial

As empresas que forem forçadas a reduzir a sua atividade devido a decisões do Governo relativas ao gás vão poder beneficiar do mecanismo de desemprego parcial. O objetivo é apoiar as empresas consideradas grandes consumidoras de energia que venham a ser obrigadas a limitar a sua produção face a uma restrição do consumo de gás imposta pelo Governo e que, por essa razão, tenham de reduzir ou parar as suas atividades.

Numa curta nota de imprensa, o Executivo explica que a medida será aplicada apenas caso seja necessário avançar com um plano de urgência para reduzir o consumo de gás. Para já, não é essa a situação, mas o Governo quer “estar preparado para qualquer eventualidade e tranquilizar desde já as empresas e os trabalhadores”.

Note-se que, ao abrigo do regime de desemprego parcial, o Estado assegura 80% dos salários dos trabalhadores. Em contrapartida, as empresas – que podem ou não pagar os restantes 20% – comprometem-se a não avançar com despedimentos. É uma forma de proteger os postos de trabalho em tempos de crise ou situações excecionais.

Acidente de viação na A6 provoca um morto



Um homem morreu na sequência de um acidente ocorrido na última madrugada na autoestrada A6.

Um acidente acabou por originar um segundo acidente, neste último caso fatal para o condutor de uma carrinha.

A primeira ocorrência foi registada pouco depois das três da madrugada perto de Windhof, no sentido Luxemburgo. Altura em que uma colisão provocou engarrafamentos. Os detritos e veículos danificados tiveram de ser retirados da autoestrada.

Foi durante esse trabalho de remoção que aconteceu a segunda colisão. Passavam, segundo a polícia, dez minutos depois das quatro horas da madrugada quando uma carrinha chocou contra a trazeira de um semi-reboque estava parado no trânsito. O condutor da carrinha e único ocupante do veículo morreu no local do acidente.

Um morto e um ferido em colisão entre Zoufftgen e Dudelange

Uma pessoa morreu na quarta-feira na sequência de um acidente de viação na CR160, entre Zoufftgen e Dudelange.

De acordo com a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), o acidente aconteceu por volta das 18h30 de ontem, tratando-se de uma colisão entre um carro e uma moto.

O desastre causou ainda um ferido.

Calor. Alerta amarelo entre as 13h e as 20h

O Luxemburgo volta hoje a estar sob alerta amarelo devido ao calor.

O instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux) prevê temperaturas máximas a variar entre os 30 e os 32 graus. Na região da Moselle, os termómetros poderão registar 33.

O aviso amarelo vigora entre as 13h e as 20h.

Demitido chefe de polícia no Texas devido a falhas no massacre em escola de Uvalde

O chefe de polícia do Distrito Escolar de Uvalde, no Texas, onde 19 alunos e dois professores foram mortos num tiroteio, em maio, foi demitido na quarta-feira.

De acordo com o jornal, Texas Tribune, o relatório do comité de investigação constatou que mais de 370 agentes locais, estatais e federais responderam ao tiroteio, mas que demoraram mais de uma hora a confrontar e a abater o atirador, de 18 anos.

O início das aulas nas escolas de Uvalde foi adiado para 06 de setembro, enquanto decorre uma série de melhorias de segurança e a implementação de serviços de apoio emocional e social.

Mulheres iranianas podem voltar a ver futebol local em estádios

Mais de 40 anos depois, as mulheres iranianas vão poder voltar a ver futebol nacional nos estádios locais, de acordo com o Ministério do Desporto do Irão.

Cerca de 30% dos 28 mil bilhetes para o jogo entre Esteghlal, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, e Mes Kerman, vão ser disponibilizados para o público feminino, num teste a esta abertura. Se a avaliação for positiva, a medida será alargada a todo o país.

Isto acontece face à pressão da FIFA e depois de um caso mediático, quando Sahar Khodayar, de 29 anos, morreu depois de se ter imolado à porta de um tribunal em Teerão, revoltada pelo facto de poder ir para a prisão por ter tentado entrar num estádio de futebol disfarçada de homem.

