Diz a sabedoria popular que, depois de um ‘index’ – acionado por causa do aumento dos preços –, fica tudo mais caro outra vez. A Rádio Latina falou com o Statec para saber o que dizem as estatísticas.

Série sobre o sistema de indexação (III)

Index. Os serviços que ficam mais caros após a indexação

De acordo com Marc Ferring, do departamento de Índice dos Preços do Instituto Nacional de Estatísticas (Statec), há um setor onde os preços aumentam automaticamente 2,5% sempre que os salários e pensões são indexados. Trata-se dos serviços de saúde, cuja subida está estipulada na lei. Mas, segundo o especialista, o impacto deste aumento na inflação é muito reduzido.



Além dos serviços de saúde, há outros setores de atividade que são “mais sensíveis” à adaptação dos salários à inflação devido ao aumento do custo da mão de obra. Cabeleireiros, mecânicos, lares de idosos são alguns exemplos.



No Luxemburgo, a indexação aplica-se a salários, cuidados de saúde e pensões. De acordo com a lei de 29 de junho de 2022, também o abono de família é indexado. A primeira – e até agora única – vez que isso aconteceu foi a 1 de julho passado.



Texto: Diana Alves | Foto: Shutterstock