Index. "O rico está cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre"

Linha Aberta, na Rádio Latina, hoje, entre as 11h30 e as 12h. Participe através do 26 84 56 10.

O rico está cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. É a opinião de uma das pessoas com quem falámos, na capital, à margem da edição de hoje do Linha Aberta, sobre a indexação salarial.



A Rádio Latina saiu à rua para recolher algumas opiniões. O sentimento geral é de satisfação por ver que salários e pensões vão aumentar 2,5% este mês. Mas há quem considere que o aumento está longe de compensar a subida dos preços e quem alerte para o fosso entre ricos e pobres.

Seja ele grande ou pequeno, um aumento do ordenado é sempre bem-vindo, mas para um dos portugueses com quem falámos, não há dúvidas: o poder de compra continua a diminuir.

Apesar de tudo, o ‘index’ é para muitos a única forma de verem o ordenado evoluir.

A Rádio Latina recolheu algumas opiniões de portugueses, e não só, sobre a indexação salarial. Este é o tema em debate no Linha Aberta desta quinta-feira. A indexação dos salários e pensões à inflação faz a diferença na vida das pessoas? Sem o 'index' não haveria aumentos? Dê-nos a sua opinão, entre as 11h30 e as 12h, através do número de telefone 26 84 56 10.

Artigo: Diana Alves | Foto: Gerry Huberty/ Arquivos Luxemburger Wort