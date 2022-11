Index. Medida de coesão social com mais de cem anos

Na segunda hora do programa Morabeza do dia 30 de outubro de 2022 estivemos à conversa com o deputado do PAICV eleito pelo círculo da Europa, Francisco Pereira, que esteve no Luxemburgo para auscultar a comunidade. Entre as queixas que ouviu e vai levar ao Parlamento cabo-verdiano estão o crónico problema dos transportes, a (falta de) atenção dada aos emigrantes, a implementação do conselho das comunidades e o acesso das associações ao fundo de solidariedade. Depois, tivemos a rubrica Kombersu, sobre a importância das associações na comunidade.