No ano em que isso aconteceu, a inflação ascendia aos 10,7%, segundo Marc Ferring, do Statec.

Inflação

Index. Duas parcelas em três meses, mas já houve cinco num só ano

No ano em que isso aconteceu, a inflação ascendia aos 10,7%, segundo Marc Ferring, do Statec.

Duas parcelas em apenas três meses. Os salários e pensões vão ser indexados este mês e também em abril. A tranche deste mês deve-se ao nível da inflação, ao passo que a de abril diz respeito à parcela de julho de 2022, adiada para este ano devido à crise.



Salários e pensões aumentam 2,5% a partir de 1 de fevereiro É oficial.

E 2023 poderá trazer ainda um terceiro ‘index’. As previsões do Instituto Nacional de Estatística (Statec) têm apontado para que isso possa acontecer no final do ano. Se isso se confirmar, não será a primeira vez que o Luxemburgo assiste a três indexações num ano.

Contactado pela Rádio Latina, Marc Ferring, do Statec, refere que nos anos 1980 isso aconteceu três vezes e em três anos consecutivos: 1981, 1982 e 1983.

Mesmo assim, o recorde de indexações remonta a 1975, ano em que os salários e pensões foram adaptados ao custo de vida cinco vezes, ao abrigo do sistema de indexação. Isso aconteceu nos meses de janeiro, março, junho, setembro e dezembro. O analista frisa, contudo, que “nessa época, a inflação era também mais significativa (10,7% em 1975 e superior a 8% entre os anos de 1981 e 1983)”.

Num e-mail enviado à Rádio Latina, Marc Ferring destaca também que é necessário ter em conta que a tranche que será paga no próximo mês de abril, foi despoletada em junho de 2022 e que, se não tivesse sido adiada pelo Governo, teria sido aplicada em julho de 2022”.´

Index. Medida de coesão social com mais de cem anos A Rádio Latina falou com o instituto de estatísticas para tentar perceber melhor o mecanismo de indexação salarial. Entre hoje e sexta-feira iremos difundir uma peça por dia sobre o assunto.

O sistema luxemburguês de indexação salarial existe há mais de um século. O mecanismo começou por abranger apenas os trabalhadores dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) e os da função pública, em 1921. Algumas décadas depois, em 1975, foi generalizado a todos os trabalhadores.

Artigo: Diana Alves | Foto: Marc Wilwert