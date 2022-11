O adiamento da parcela da indexação salarial do mês de julho não prejudicou o poder de compra dos agregados familiares mais carenciados.

Série sobre o sistema de indexação (V)

Index. Adiamento de julho não prejudicou poder de compra dos mais pobres

O adiamento da parcela da indexação salarial do mês de julho não prejudicou o poder de compra dos agregados familiares mais carenciados.

Segundo as contas do Instituto Nacional de Estatística (Statec), a fatia dos 20% dos agregados mais pobres acabou por “ganhar” com as medidas compensatórias decididas nas reuniões tripartidas de março e de setembro para fazer face à escalada dos preços.



Já as mais “abastados” foram os mais penalizados, como referiu à Rádio Latina Tom Haas, chefe do serviço de Modelização e Previsão do Statec.

O aumento do subsídio de vida cara e o aumento do salário mínimo são algumas das medidas tidas em conta pelo gabinete de estatísticas. Tudo somado, o poder de compra dos mais desfavorecidos foi protegido.

Recorde-se que as próximas parcelas da indexação deverão ser pagas no início do próximo ano: uma no início do ano e outra em abril.

Index. Medida de coesão social com mais de cem anos A Rádio Latina falou com o instituto de estatísticas para tentar perceber melhor o mecanismo de indexação salarial. Entre hoje e sexta-feira iremos difundir uma peça por dia sobre o assunto.

