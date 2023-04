A Luxair explica que um pássaro bateu contra a janela do cockpit, obrigando à escala.

Incidente com avião da Luxair obrigou a escala em Hamburgo

Um avião da Luxair teve de fazer uma escala não planeada em Hamburgo, na segunda-feira, depois de ter colidido com um pássaro. O avião tinha descolado de Oslo e dirigia-se para o Luxemburgo.

Segundo o jornal Tageblatt, que teve acesso a uma fotografia do aparelho, a janela do cockpit ficou danificada. Ainda segundo o diário, os passageiros receberam ordem para apertar o cinto devido à turbulência. Vinte minutos depois, receberam a informação que o avião tinha de fazer o desvio por causa de problemas técnicos.

O avião da companhia aérea luxemburguesa aterrou no aeroporto de Hamburgo, sem qualquer problema, e os passageiros do voo LG5554 puderam sair da aeronave.



À RTL, a Luxair explicou que um pássaro bateu contra a janela do cockpit, obrigando à escala. A companhia aérea frisou ainda que este tipo de incidente acontece regularmente, mas que neste caso não houve, em qualquer momento, perigo para os passageiros. Note-se que o avião De Havilland DHC-8, pode transportar até 76 passageiros.

Já no sábado, um avião da Cargolux ficou danificado ao aterrar no aeroporto do Findel. Num vídeo vê-se o avião 747 da Cargolux a raspar na pista de aterragem com o lado esquerdo da turbina. Também aqui não houve feridos a registar, mas foi aberto um inquérito interno.

