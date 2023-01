Incêndio em Kayl. Realojamento provisório das vítimas poderá ser prolongado

Poderá ser prolongado o realojamento provisório das vítimas do grave incêndio que ocorreu em Kayl, a 6 de dezembro, e no qual uma criança perdeu a vida.

Atualidade em síntese 04 JAN 2023

Poderá ser prolongado o realojamento provisório das vítimas do grave incêndio que ocorreu em Kayl, a 6 de dezembro, e no qual uma criança perdeu a vida.

De acordo com a edição francesa da RTL, os serviços sociais das comunas de Esch-sur-Alzette, onde os moradores foram realojados, e de Kayl estão a trabalhar em conjunto para encontrar soluções.



Depois do fogo que consumiu o imóvel, as vítimas foram realojadas em Esch-Raemerich, uma medida provisória até ao dia 11 de janeiro. No entanto, se após esta data as famílias em questão ainda não tiverem encontrado novo teto, poderão permanecer em Esch-Raemerich por mais duas semanas. De acordo com o burgomestre de Esch, citado pela RTL, “trata-se de pessoas que trabalham e que, portanto, pagam uma renda”.

O imóvel que ardeu em Kayl albergava seis famílias. As chamas provocaram uma vítima mortal, um menino de seis anos.

Redução do IVA em janeiro. Que impacto vai ter no bolso dos consumidores?

A fim de apoiar as famílias enfraquecidas pela crise energética e pela inflação, o Governo luxemburguês incluiu uma redução temporária do IVA no Pacto de Solidariedade 2.0, entre outras medidas. A taxa normal foi reduzida de 17% para 16% de 1 de janeiro, a taxa reduzida de 8% para 7% e a taxa intermédia de 14% para 13%.

Quem está particularmente atento ao valor dos produtos pode ter decidido esperar para fazer as primeiras compras do ano só esta semana. No entanto, na maioria dos casos, a diferença é tão pequena que será pouco sentida nos bolsos dos consumidores.

A organização de consumidores ULC acredita que o impacto da medida é limitado. Segundo o presidente da ULC, Nico Hoffmann, uma redução de 1% do IVA pouco fará para ajudar aqueles que necessitam de assistência.

Missa em homenagem a Bento XVI a 15 de janeiro na Catedral Notre-Dame

A anunciada missa de homenagem ao Papa emérito Bento XVI será celebrada no dia 15 de janeiro na capital luxemburguesa. A eucaristia será presidida pelo cardeal Jean-Claude Hollerich a partir das 10h30 na Catedral Notre-Dame, na Cidade do Luxemburgo.

Além da missa, há um livro de condolências que pode ser assinado até hoje na Nunciatura Apostólica em Bruxelas, através de mensagem enviada por email ou em presença.

O Papa emérito Bento XVI morreu a 31 de janeiro de 2022, aos 95 anos.

Joseph Ratzinger nasceu em 1927 e foi Papa entre 2005 e 2013, quando abdicou e passou a ser emérito da diocese de Roma.

Comunais. Recenseamento aberto até às 17h de dia 17 de abril

Dia 17 de abril, às 17 horas. É esta a data limite para o recenseamento para poder votar nas eleições comunais de junho, de acordo com informação avançada no site do partido DéiGréng.

Os residentes estrangeiros devem inscrever-se nos cadernos eleitorais o mais tardar até às cinco da tarde de dia 17 de abril. Caso contrário, não poderão votar.

Com a nova lei eleitoral, aprovada em 2022, a participação dos não-luxemburgueses nas comunais fica mais fácil. Além do prazo para o recenseamento, que foi prolongado, o voto dos estrangeiros deixa de estar sujeito a uma cláusula de residência. Até aqui, podiam apenas votar aqueles que viviam no país há pelo menos cinco anos.

O recenseamento é feito na comuna de residência ou através do portal MyGuichet.

As eleições comunais realizam-se no próximo dia 11 de junho. Acontecem de seis em seis anos. Para votar, basta então ter 18 anos no dia do escrutínio e estar inscrito/a nos cadernos eleitorais.

De acordo com a rádio 100,7, no final da semana passada eram apenas 29.657 mil os não-luxemburgueses inscritos para votar. O número equivale a apenas 11% de todos os estrangeiros no país suscetíveis de participarem no escrutínio.

Tentativa de roubo de dados com suposto email do Governo

Um email a imitar um endereço do Guichet.lu está a ser enviado para vários residentes do Luxemburgo, alerta o Governo. Esta é uma nova tentativa de 'phishing' (roubo de dados) no país.

No caso, o email usado é semelhante ao usado pelo Guichet.lu (guichet@comgouv.lu) para o envio das declarações fiscais, mas não corresponde aos serviços oficiais.

O email solicita aos destinatários que confirmem o número da conta atual para terem direito a um reembolso.

Se receber este email, não clique no link, pedem as autoridades.

UE inclinada a pedir testes a viajantes procedentes da China

A maioria dos Estados-membros da União Europeia é favorável a que sejam pedidos testes de covid-19 a todos os viajantes oriundos da China, mesmo antes de saírem do país, como resposta ao pico de infeções no gigante asiático.

Os países do bloco comunitário inclinam-se também para recomendar aos viajantes medidas de higiene pessoal, incluindo o uso de máscara nos voos com partida da China, o controlo de águas residuais dos aviões para monitorizar o eventual surgimento de novas variantes à chegada aos seus aeroporto.

Estas são as ideias com que “concordaram” os especialistas dos Estados-membros na sua reunião de ontem.

Rússia diz que ataque a Makiivka causou 89 mortos

O ataque ucraniano a Makiivka no domingo causou 89 mortos, segundo um novo balanço das autoridades russas, confrontadas com raras manifestações públicas de raiva e tristeza nas cerimónias memoriais para os soldados mortos.

Este é o maior número de mortos num único ataque admitido por Moscovo desde que a ofensiva começou em fevereiro.

O Departamento de Comunicações Estratégicas das Forças Armadas Ucranianas afirmou que o ataque matou pelo menos 400 pessoas mobilizadas e feriu 300.

Milhares de adeptos saúdam Cristiano Ronaldo na apresentação no Al Nassr

Milhares de adeptos saudaram ontem o futebolista Cristiano Ronaldo na sua apresentação como novo jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita, com o português a assumir estar entusiasmado com o novo passo na carreira.

Antes de subir ao relvado, Ronaldo foi apresentado aos seus novos companheiros de equipa, com quem já fez ontem o seu primeiro treino, às ordens do francês Rudi Garcia.

Football Leaks: Começam hoje as alegações finais no julgamento de Rui Pinto

O julgamento do processo Football Leaks entra hoje nas alegações finais.

Rui Pinto, de 34 anos, responde por um total de 90 crimes.

O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde 07 de agosto de 2020, “devido à sua colaboração” com a Polícia Judiciária (PJ) e ao seu “sentido crítico”, mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.

