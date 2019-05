Para celebrar o primeiro ano do seu casamento, os duques de Sussex divulgaram um vídeo com fotografias do seu casamento que nunca tinham sido mostradas. Entretanto, também se descobriu finalmente, onde Meghan Markle teve o bebé real Archie Harrisson.

Imagens inéditas do casamento do príncipe Harry e Meghan

“Obrigado a todos pelo amor e apoio que nos chega de tantas pessoas de todo o mundo. Cada um de vocês tornou este dia ainda mais importante”, escreveram o príncipe Harry e Meghan Markle, na sua conta de Instagram, onde divulgaram ainda imagens inéditas do seu casamento para celebrar o primeiro ano de casados. Uma celebração que ainda tem mais significado para os duques que já aumentaram a família com o pequeno Archie Harrisson Mountbatten-Windsor, nascido há pouco mais de duas semanas.

Ao som de 'This Little Light of Mine', uma das músicas escolhidas pelo casal no dia do casamento, o vídeo revela momentos únicos do dia em que o príncipe Harry casou com a ex-atriz, numa cerimónia que foi seguida por milhões de pessoas em todo o mundo. “Esperamos que gostem de reviver este momento e ver algumas cenas de bastidores deste dia tão especial”, desejam os duques de Sussex.

Revelado local de nascimento de Archie Harrisson

Até sexta-feira passada, dia 17, continuavam as incertezas quando ao local onde Meghan Markle dera à luz, o bebé real no dia 6 de maio. A norte-americana sempre disse aos mais próximos que desejava ter o seu filho em casa, um parto dentro de água com uma parteira e uma doda. Afinal, tal não aconteceu. A certidão de nascimento de Archie Harrisson, agora divulgada encerra todas as dúvidas. O bebé real nasceu num hospital privado, de luxo, no centro de Londres. Aqui Meghan Markle conseguiu fazer valer a sua intenção, a de não dar à luz, no mesmo hospital que o seu marido e cunhado, o mesmo local onde nasceram os seus sobrinhos. A duquesa de Sussex não quis também apresentar o bebé à saída da maternidade, como fizeram os seus sogros e seus cunhados, os duques de Cambridge.

Como ela desejou, teve o filho no Hospital Particular de Portland com direito a todas as mordomias, e onde um parto pode custar cerca de 20 mil euros. Foi nesta unidade hospitalar que nasceram as primas do príncipe Harry, as princesas Beatriz e Eugenie e o segundo filho dos Beckham, o Romeo. Logo depois de Archie ter nascido, a imprensa tabloide noticiava que o bebé real tinha vindo ao mundo neste mesmo hospital só que o palácio de Kensington nunca o confirmou.

A certidão do cartório da cidade de Westminster revelou ainda outros detalhes interessantes. O bebé Archie foi registado 11 dias depois de ter nascido e que foi o príncipe Harry que o registou.

Neste documento surge a ocupação atual dos pais do bebé real. Meghan é “princesa do Reino Unido” e Harry, príncipe do mesmo reino. A surpresa vem da parte da duquesa que neste certificado surge como princesa.

Outro fator curioso é nome próprio da ex-atriz. Quando se descobriu que o príncipe Harry estava apaixonado por Meghan Markle, ela era uma das principais personagens da série Suits, onde interpretava a estagiária Rachel. Na vida real este é também o seu primeiro nome. Rachel Meghan Markle.