Lançado pela editora Kremart, no âmbito do 10º aniversário da Ettelbrécker Bibliothéik, o premiado livro será apresentado pelo autor, na biblioteca.

Ilustrador português André Letria lança amanhã o seu livro no Luxemburgo

O ilustrador português André Letria está em Ettelbruck, esta quarta e quinta-feira, para lançar a edição luxemburguesa do livro infantil 'Se Eu Fosse Um Livro' ('Wann Ech e Buch Wier'), com texto de José Jorge Letria.

Lançado pela editora Kremart, no âmbito do décimo aniversário da Ettelbrécker Bibliothéik, o livro será lançado na biblioteca amanhã, 17 de outubro, pelas 14h30, com a presença do ilustrador. Mas antes disso, esta quarta-feira, e também amanhã, André Letria participa em ateliers pedagógicos com crianças da escola do ensino fundamental de d’Ettelbruck.

O ilustrador visita o Luxemburgo quatro dias depois de ter recebido, em Portugal, o Prémio Nacional de Ilustração com o livro 'A Guerra'. Editado em 2018, este livro, que levou três anos de trabalho e que tem igualmente texto de José Jorge Letria, pretende lembrar ao leitor a importância da memória contra totalitarismos e o controlo do poder.

Esta é a segunda vez que André Letria ganha este prémio, entregue no passado domingo, no festival literário de Óbidos, o FOLIO. A esse somou, na mesma semana e pelo mesmo livro, o Prémio Nacional da Bienal de Ilustração de Guimarães.