Igualdade (ou quase) no financiamento das campanhas eleitorais

Os sete partidos com assento parlamentar (CSV, LASP, DP, Déi Gréng, ADR, Déi Lénk, Partido Pirata) juntamente com o Fokus e o Volt assinaram um acordo que regulamenta as campanhas eleitorais das comuanais e das legislativas deste ano.



Os partidos comprometem-se, por exemplo, a não desrespeitar os adversários e a não ultrapassar os 100.000 euros de investimento em campanhas publicitárias.

O acordo prevê ainda que a campanha eleitoral para as comunais deverá ter uma duração de quatro semanas, enquanto que a das legislativas não poderá exceder as cinco semanas.

O partido comunista KPL não quis assinar este acordo, explicando em comunicado que de qualquer forma o partido não dispõe de orçamento para ultrapassar os limites estipulados no documento.

Este acordo é estabelecido sob a base do voluntariado. Quem não respeitar as regras, não poderá ser sancionado legalmente.

As eleições comunais realizam-se no dia 11 de junho de 2023. As legislativas estão marcadas para o dia 8 de outubro de 2023.

