Idosa copia visual de Cristina Ferreira e arrasa!

Veja como ficou D. Anita, de 89 anos, com o conjunto branco que a apresentadora usou nos Globos de Ouro.

Não são apenas as mulheres mais jovens que admiram as escolhas da apresentadora da SIC. Até as senhoras mais idosas gostam de se vestir como Cristina Ferreira.

É o caso de D. Anita, de 89 anos, que decidiu copiar um dos cinco vestidos com que a apresentadora apareceu na gala nos Globos de Ouro, da SIC. o conjunto branco para o Almoço de Irmãos, na Santa Casa da Misericórdia Azinhaga. Uma brincadeira que está a fazer sucesso na internet.

Até a aplicação com ‘estalagmites’ que Cristina usou no cabelo, a D. Anita conseguiu um acessório muito semelhante e fez questão de usar também.

Só não se sabe qual o globo de ouro que esta bem-humorada idosa ganhou, mas será certamente o da ‘sósia mais imaginativa de Portugal de Cristina Ferreira’.

