Vídeo de "Something in The Water" conta já com 98 mil visualizações no YouTube.

Radio Latina 1

Iceleak: veja aqui o novo videoclip!

Vídeo de "Something in The Water" conta já com 98 mil visualizações no YouTube.

O duo de DJs Iceleak acaba de lançar o videoclip do single "Something in The Water", que pode escutar na Latina. Ambiente noctívago, de diversão e de (porventura) excessos são os ingredientes do vídeo que já está a incendiar o YouTube...

Os Iceleak são um duo italo-luxemburguês, criado por Nelson Tordera e Filippo Gorla.