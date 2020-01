O ator saiu em defesa dos Duques de Sussex, que decidiram recentemente renunciar aos seus deveres reais e ser financeiramente independentes, passando a viver entre o Reino Unido e o Canadá.

Hugh Grant defende Harry. “Os tablóides mataram Diana"

O ator saiu em defesa dos Duques de Sussex, que decidiram recentemente renunciar aos seus deveres reais e ser financeiramente independentes, passando a viver entre o Reino Unido e o Canadá.

O ator Hugh Grant saiu em defesa de Harry e Meghan Markle que decidiram recentemente, e sem aviso prévio à família real britânica, renunciar aos seus deveres reais e ser financeiramente independentes.

“Depois de muitos meses de reflexão, escolhemos fazer uma transição este ano naquele que será o início do nosso novo papel nesta instituição. Queremos deixar de ser altos membros da família real e trabalhar para sermos financeiramente independentes, enquanto continuamos a apoiar totalmente Sua Majestade, a Rainha”, anunciaram os Duques de Sussex, no início deste mês, provocando uma nova crise na já fragilizada monarquia britânica.



Alvos de críticas, o casal teve agora um apoio mediático de peso. O ator inglês afirmou, esta semana, no programa de rádio de Andy Cohen, na Sirius XM “Estou do lado do [príncipe] Harry. Os tablóides mataram, de facto, a sua mãe [Diana] e agora estão a destruir a sua mulher", afirmou.

As declarações do ator, sucedem as do próprio príncipe que em outubro de 2019 escreveu uma carta aberta acusando a imprensa britânica mais sensacionalista do mesmo.

Foto: AFP/Daniel Leal-Olivas





"Perdi a minha mãe e agora vejo a minha mulher" a ser um alvo igual, disse o afirmou então, confessando temer que a história se repetisse.

Na altura, os duques avançaram com processos judiciais, por difamação, contra vários jornais.

O casal vai passar a viver entre o Reino Unido e o Canadá, onde se encontra atualmente.