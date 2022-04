A federação pede que os hotéis e outros estabelecimentos de albergue coloquem à disposição os seus espaços que não são atualmente utilizados para os refugiados.

Atualidade em síntese 01 ABR 2022

Horesca lança apelo a hoteleiros para acolherem refugiados

A federação pede que os hotéis e outros estabelecimentos de albergue coloquem à disposição os seus espaços que não são atualmente utilizados para os refugiados.

A Federação Nacional dos proprietários de hotéis, restaurantes e cafés (Horesca) lança um apelo à solidariedade dos hoteleiros para porem à disposição os seus quartos vazios para acolher os refugiados ucranianos.

À volta de 4 mil ucranianos chegaram ao Luxemburgo desde a invasão russa à Ucrânia. Partilhando o apelo do Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA, na acrónimo em francês), a federação pede que os hotéis e outros estabelecimentos de albergue coloquem à disposições os seus espaços que não são atualmente utilizados para os refugiados.

Para além de estabelecimentos completamente livres, também há necessidade de quartos individuais.

O Grão-Ducado está confrontado com uma grande vaga de refugiados que chegaram ao país, sendo que a maioria dos locais atualmente disponíveis para os requerentes de asilo atingiram na sua maioria a capacidade de acolhimento máximo.

Note-se que os hoteleiros serão indemnizados pelo Estado. Para já, não se sabe muito mais pormenores. Os hoteleiros interessados devem preencher um formulário no site da federação Horesca, onde também se tenta responder às várias dúvidas. (https://www.horesca.lu/node/15565).

Mulher morre atropelada em Tandel

Uma mulher de 65 anos foi ontem colhida mortalmente por uma carrinha, na rua de Vianden, em Tandel. O acidente ocorreu por volta das 14:00.

Segundo as autoridades policiais, a vitima sucumbiu aos ferimentos sofridos ainda no local do acidente. A mulher era acompanhada por uma criança, que ficou ligeiramente ferida.

Uma equipa de peritos esteve no local e o Ministério Público ordenou uma autópsia.

Duas detenções após agressões em Dudelange e Differdange

Duas pessoas foram detidas na quinta-feira após terem agredido fisicamente outras duas pessoas. Dois casos que ocorreram no sul do país.

O primeiro incidente ocorreu na rua Hussigny, em Differdange. Durante uma briga entre duas pessoas numa habitação, uma delas ficou ferida com uma arma branca. O agressor conseguiu fugir mas foi intercetado algumas horas depois.

Em Dudelange, uma jovem foi agredida no seu domicílio por uma pessoa conhecida. O próprio agressor deslocou-se à esquadra e confessou o ato.

Os dois agressores foram detidos e presentes a um juiz de instrução.

Campanha 'Speed'. Polícia regista 630 excessos de velocidade na semana passada

A polícia grã-ducal registou um total de 630 infrações ligadas ao excesso de velocidade nas estradas, durante a campanha 'speed', levada a cabo pela Roadpol (Rede Europeia de Polícia Rodoviária) entre os dias 21 e 27 de março.

Ao todo, foram feitas cerca de 800 fiscalizações um pouco por todo o país, sendo que mais de 550 casos de excesso de velocidade foram detetados em áreas urbanas.

Além disso, juntando os excessos detetados pelos radares fixos, a polícia refere que foram registadas mais de 2.400 infrações de velocidade na semana passada.

Na passada sexta-feira (25), os agentes participaram ainda na operação “Speedmarathon”, tendo multado 240 condutores por excesso de velocidade nesse dia.

As campanhas "Speed" e "Speedmaratohon" visam combater o excesso de velocidade e prevenir acidentes rodoviários.

Governo assina acordo com parceiros sociais

O Governo assinou ontem o acordo sobre o pacote de apoio às famílias e às empresas com a UEL, a CGFP e a LCGB. A OGBL, a maior central sindical do país, ficou de fora, depois de ter rejeitado o conjunto de medidas.

Na sua intervenção no Parlamento, Xavier Bettel lamentou que a OGBL não tivesse assinado o acordo tripartido, considerando que o momento que se vive é incerto, pela conjuntura externa, e que as perspetivas de recuperação económicas do Luxemburgo dependem dessa evolução.

No entanto, garantiu que o Governo irá disponibilizar apoios para os que mais precisam.

FEDIL aprova pacote de medidas do Governo

Para a Federação dos Industriais Luxemburgueses (FEDIL), o acordo tripartido transmite um sinal forte de solidariedade e de previsibilidade para as empresas. Num comunicado, a organização sublinha que após uma crise sanitária, as empresas têm de enfrentar as repercussões e incertezas que surgiram após a invasão russa na Ucrânia.

A FEDIL acrescenta que a guerra na Ucrânia agravou a situação de penúria de certos produtos, sendo que a inflação dos preços ainda ficou mais acentuada. Daí a federação sublinhar que é essencial para a economia manter a atividade industrial, apesar dos aumentos dos preços de energia e de certas matérias-primas.

Por essa razão aprova o pacote de medidas decidido pelo Governo para que as empresas tenham apoio nestes tempos difíceis.

Gripe das aves. Luxemburgo decide levantar medidas restritivas

O Luxemburgo já não regista casos de gripe das aves há três meses. Uma situação que leva o Ministério da Agricultura a levantar as medidas de quarentena preventivas esta sexta-feira, 1 de abril. Estas medidas já estavam em vigor desde final do ano passado.

Manter as aves de capoeira fechadas nas instalações, como também a proibição de concentrações de aves (espetáculos de aves de capoeira) são algumas das medidas que vão desaparecer.

No entanto, visto que ainda persiste um risco de contaminação, as medidas de biosegurança têm de ser respeitas, como também deverá ser declarada qualquer morte suspeita à Administração dos Serviços Veterinários.

Ucrânia. Kiev diz que morreram 153 crianças desde início da invasão

As autoridades judiciais da Ucrânia avançaram hoje que 153 crianças morreram e 245 ficaram feridas na sequência da invasão russa do país, que se iniciou no dia 24 de fevereiro.

Segundo a mesma fonte, a maior parte das crianças residiam nas regiões de Kiev, na autoproclamada república de Donetsk e na cidade de Karkov no noroeste e nas regiões norte da Ucrânia particularmente atingidas pelos bombardeamentos russos.

A Procuradoria refere que ainda está a recolher dados sobre a situação relacionada com crianças na cidade portuária de Mariupol, no sul do país cercada pelas forças russas.

A mesma fonte acusa ainda a Rússia de ter provocado a destruição de 859 estabelecimentos de ensino em todo o país.

Tango oferece 500 cartões SIM a refugiados ucranianos

A operadora Tango vai disponibilizar 500 cartões SIM aos refugiados ucranianos que chegaram ao Luxemburgo nos últimos dias, através da associação LUkraine.

A Tango refere numa curta nota enviada às redações que estes cartões gratuitos vão permitir aos refugiados manter o contacto com os familiares na Ucrânia e também comunicar no Luxemburgo.

Esta não é a primeira ação de apoio da Tango aos refugiados ucranianos. Desde o início do conflito na Ucrânia, a operadora tinha anunciado chamadas e textos ilimitados de e para a Ucrânia até o final de maio.

Pousada da juventude de Echternach com trampolins na nova temporada

O parque da pousada de juventude de Echternach vai voltar a ter os trampolins a partir do dia 2 de abril. Esta é uma das habituais atrações familiares à volta do lago de Echternach e vai estar disponível a tempo das férias da Páscoa.

Ao todo, são 10 espaços de trampolim que vão estar abertos até ao mês de setembro.

Durante as férias da Páscoa e de Pentecostes, e de 1 de julho a setembro, o horário de abertura de segunda a sexta-feira é das 13h às 19h e aos fins de semana das 11h às 20h.

Fora das férias escolares, está aberto todos os domingos e feriados das 13h às 19h.

Mundial2022. Portugal conhece os adversários e evita os teoricamente mais fortes

A seleção portuguesa de futebol, inserida no Pote 1, fica hoje a conhecer os adversários na fase de grupos do Mundial2022, evitando as equipas teoricamente mais fortes, num sorteio que se realiza no Qatar, organizador da prova.

No sorteio que tem início agendado para as 18h00, em Doha, a equipa treinada por Fernando Santos, que ocupa o oitavo lugar do ranking da FIFA, tem o privilégio de integrar o pote dos cabeças de série, apesar de ter assegurado a presença na fase final da prova, após ultrapassar os ‘play-offs’ da zona europeia.

Além de evitar a equipa do país anfitrião, Portugal sabe, de antemão, que não vão fazer parte do seu grupo as seis seleções mais bem colocadas no ranking da FIFA: Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra e Espanha.

Se no Pote 1 estão as teoricamente mais poderosas, no 2 também há, desde logo, uma seleção indesejável, a Alemanha.

Benfica e Sporting de Braga abrem a ronda no Minho

Benfica e Sporting de Braga abrem hoje no Minho a 28.ª jornada da I Liga de futebol, no jogo ‘grande’ da ronda entre as duas equipas que ainda estão a defender as cores lusas nas provas europeias.

No terceiro posto, a seis pontos do Sporting, segundo, o Benfica necessita de vencer em Braga para ainda alimentar a esperança de poder alcançar o acesso direto à Liga dos Campeões da próxima temporada e para colocar alguma pressão sobre os ‘leões’, que no domingo recebem o Paços de Ferreira.

Por seu lado, frente aos ‘encarnados’, o Sporting de Braga vai defender o quarto lugar do campeonato, iniciando a ronda com apenas três pontos de vantagem sobre o Gil Vicente, quinto. A formação de Barcelos joga sábado, em Arouca.

A partida está agendada para as 21:15, no Estádio Municipal de Braga, e será dirigida pelo árbitro Luís Godinho.

