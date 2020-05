O grupo franco-luxemburguês editou, recentemente, "Nostalgia" o primeiro álbum de originais.

Hopescure...com "Nostalgia" na Radio Latina

O grupo de rock progressivo no ativo desde 2016, apresentou no início deste ano "Nostalgia - Pt. 1" o primeiro longa duração da banda, fruto de três anos de preparação e procura minuciosa.

A banda, composta por Andy Abrantes (voz), Alexandre Klein (bateria), Kevin Roy (guitarra) e Patrice Diasio (baixo), apresenta-se com composições diversificadas, acordes "pesados" e melodias inspiradas por grupos como Dream Theater ou Myrath.

Em entrevista à Radio Latina, que pode ouvir abaixo, a banda falou sobre o seu percursso, ambições musicais e "Nostalgia - Pt. 1", o primeiro álbum de originais.

"Liar" é um dos temas que pode ouvir em Nostalgia.

Siga a atualidade dos Hopescure no facebook: https://www.facebook.com/hopeScureOff no Instagram: https://www.instagram.com/hopescureof e no canal youtube: https://www.youtube.com/channel/UCL7H

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

