Homem entrega saco perdido com 16 mil euros e presentes de Natal

Na Alemanha, um homem de 51 anos encontrou, pouco antes da meia-noite da véspera de Natal, um saco com 16 mil euros e cheio de presentes, que fez chegar ao respetivo dono.

Podia ser uma espécie de milagre de Natal, mas aconteceu mesmo e bem perto do Luxemburgo, num dos seus países vizinhos.

Na Alemanha, mais concretamente em Krefeld, um homem encontrou, pouco antes da meia-noite da véspera de Natal, um saco com 16 mil euros e cheio de presentes, esquecido debaixo de uma árvore, perto do centro da cidade.

Imbuído do espírito da quadra ou simplesmente cético em relação a tão generosa oferta trazida pelo Pai Natal, o homem, de 51 anos, alertou a polícia e entregou o saco com todo o seu conteúdo, recusando qualquer recompensa.

A polícia de Krefeld conseguiu identificar rapidamente o proprietário, um alemão de 63 anos, a quem devolveu o saco e o seu valioso conteúdo. Em contrapartida, o homem que encontrou o saco e o devolveu recusou a recompensa a que teria direito.

Na Alemanha, uma pessoa que devolva um objeto encontrado pode receber uma recompensa calculada com base no valor do achado. Neste caso, o transeunte que encontrou o saco com 16 mil euros e alguns presentes teria direito a receber 490 euros. Mas prescindiu da recompensa.

"Elas realmente existem, as boas ações de Natal" escreveu a polícia de Krefeld, na sua página de Facebook, onde relatou esta história.

Apesar da boa ação, houve quem questionasse, nos comentários ao texto, o motivo para alguém andar com uma quantidade tão elevada de dinheiro. A resposta acabou por ser dada, esta quinta-feira, por um porta-voz da polícia, que, segundo a AFP, explicou que embora fosse, de facto, "incomum", o proprietário do saco justificou que se "sentia mais seguro" carregando o seu dinheiro consigo.

AT