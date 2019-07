Na mochila, o suspeito levava um pé-de-cabra, ferramentas para abrir fechaduras e um taco de basebol.

Homem é preso a rondar a casa da cantora Taylor Swift

David Liddle, 32 anos, foi preso quando vizinhos chamaram a polícia ao perceberam que um homem andava às volta da casa da cantora, em Rhode Island.

Às autoridades, Liddle disse que "conhecia Taylor Swift" e que queria "colocar os assuntos em dia". No entanto, segundo o The New York Times, o chefe da polícia afirmou que "ele é conhecido - os guardas já o tinham numa lista de possíveis ameaças. É do nosso conhecimento que ele pode ter visitado outras propriedades de Swift, no passado".

Foi emitida uma ordem judicial que proíbe Liddle de comunicar com a cantora ou aproximar-se de qualquer uma das suas propriedades. O suspeito de tentativa de roubo também vai ser submetido a uma avaliação da sua saúde mental. A fiança ficou-se pelos 10 mil dólares (cerca de 9 mil euros).

Foto: Shutterstock

Historial de "stalkers"

Não é a primeira vez que a estrela da Pop lida com fãs obcecados. Em março deste ano, Roger Alvarado invadiu a sua casa de Manhattan, partindo um dos vidros com um tijolo. A propriedade estava em obras e não estava ninguém, no entanto, o invasor foi preso e condenado a seis meses de prisão.

Em julho de 2018, Julius Sandrock foi preso à porta da casa de Swift, em Beverly Hills, por suspeita de assédio. No momento, tinha uma máscara e luvas de plástico. No carro, levava uma faca e corda. Acabou por passar três dias preso e tem uma ordem de restrição para não se aproximar da cantora.