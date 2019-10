Daniela Ruah e Diogo Morgado juntam-se a Brian Wade, para dar vida à história real de Peter Francisco que lutou com George Washington.

Radio Latina 3 min.

Hollywood faz filme sobre herói português na revolução americana

Daniela Ruah e Diogo Morgado juntam-se a Brian Wade, para dar vida à história real de Peter Francisco que lutou com George Washington.

O ator americano, Brian Patrick Wade, vai dar vida ao herói português da revolução americana, Peter Francisco no filme 'Luso', que conta com a realização de Diogo Morgado.

Baseado na história verídica de Pedro Francisco, um português que lutou sob o comando de George Washington na revolução americana, o filme será protagonizado por Wade, conhecido pelas séries 'Teen Wolf' e 'Agents of S.H.I.E.L.D.'.

Para interpretar o português que ficou conhecido para a História, pela sua altura e robustez, o ator que já tem a mesma altura que tinha Peter Francisco - 1,98m - terá de ganhar peso.

O ator Brian Wade que vai interpretar o herói português no filme.

É que o herói lusitano tinha 118 quilos. “Serei um gigante de Hollywood, não um gigante da vida real”, disse em entrevista à Agência Lusa o ator, de 41 anos.

Ator surpreendido com a cultura portuguesa

Para se preparar para este papel, Brian Patrick Wade visitou Portugal, tentando inteirar-se de uma cultura que admitiu desconhecer, até lhe aparecer este papel.

“Apaixonei-me pela história e por este personagem e embarquei numa viagem de aprendizagem sobre a cultura portuguesa e a sua herança”, disse na mesma entrevista.

O ator visitou várias vezes Portugal continental, assim como os Açores e a Madeira, e admitiu ter ficado surpreendido com a beleza do território. “Não fazia ideia de quão belo é o país e como várias partes são tão diferentes umas das outras."

Outro dos fatores que o surpreendeu foi a "riqueza" da história de Portugal e o facto de que “toda a gente parecer ter orgulho dela”. “A cultura portuguesa é única, muito unida. Mesmo fora do país, os portugueses encontram-se sempre uns aos outros e cuidam uns dos outros”, defendeu o ator que, numa das visitas, jantou com Duarte Pio, Duque de Bragança.

O protagonista americano jantou com o duque de Bragança quando esteve em Portugal. Na foto, Duarte Pio de Bragança com Isabel de Herédia. Foto: AFP/François Guillot





As filmagens de 'Luso' estão marcadas para o início de 2020 e vão ter lugar em várias localidades e pontos históricos portugueses, incluindo o Castelo de Almourol, no distrito de Santarém, o Terreiro do Paço, em Lisboa, e em zonas dos Açores e da Madeira.

Produção de 13 milhões de euros

Apesar de não ser apoiada por nenhuma das grandes produtoras de Hollywood, o filme terá um custo de 13,5 milhões de euros (15 milhões de dólares), segundo o produtor americano Travis Bowman, que é trineto de Peter Francisco e mentor do projeto, assinando também o argumento.

A produção será maioritariamente financiada pelo City National Bank, em Beverly Hills e o lançamento internacional do filme está previsto para 2022.

Elenco nacional e internacional

Nem só do ator americano se faz a participação internacional no elenco deste filme. A atriz Sónia Braga e o ator angolano Fredy Costa também estão confirmados para a produção, que conta ainda com as prestações de Daniela Ruah e de Diogo Morgado, que é simultaneamente o realizador do filme.

A produção quer rivalizar com outros épicos históricos como 'Braveheart', realizado por Mel Gibson.

A história de um herói real'Luso' conta a história do soldado português que lutou na guerra revolucionária dos Estados Unidos da América e que viveu entre 1760 e 1831. Nascido em Porto Judeu, nos Açores, de onde foi raptado aos cinco anos quando brincava com a irmã, Pedro Francisco Machado foi levado para o estado da Virginia, onde seria abandonado sozinho.

Ana Tomás