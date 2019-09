Na imagem, esta celebridade tinha 18 anos. Hoje tem 38 anos vive da fama e é a rainha da exuberância.

Hoje é uma das mulheres mais famosas do mundo. Adivinha quem é ela?

São os olhos que poderão dar a pista. E talvez os cabelos, talvez. Mas entre a aparência desta jovem com 18 anos e a da mulher em que ela se transformou e que é uma das mais famosas e ricas do mundo pouco há em comum. Em vinte anos, mudou e muito.



Hoje ela é a rainha da exuberância, mas também da sofisticação.

O rosto e o corpo desta jovem norte-americana sofreu uma transformação total, várias cirurgias estéticas e inúmeros tratamentos inovadores. Aliás, a mulher que é hoje, com 38 anos, é viciada neles.

Ela e as suas irmãs e mãe. Uma família que se tornou conhecida através de um reality show que se estreou em outubro de 2007 e ainda hoje continua. A fotografia foi captada no ano em que esta família abriu as portas da sua casa e mostrou ao mundo o seu quotidiano, as suas zangas, segredos, traições, amores e desamores.

O sucesso foi enorme e com ele foram enriquecendo. Hoje esta mulher consta da lista da Forbes como uma das mais ricas do mundo e duas das suas irmãs, mais novas também. Agora é fácil adivinhar não é? Pois é, é a Kim Kardashian. Na imagem, em cima, com 18 anos.