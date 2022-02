Hoje é um dia triste para a Europa. Xavier Bettel condena agressão militar da Rússia

“O dia de hoje é triste e escuro para a Europa. A estabilidade da Europa está em perigo”.

“O dia de hoje é triste e escuro para a Europa. A estabilidade da Europa está em perigo”.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel condena “veementemente a agressão militar da Rússia”. Numa conferência de imprensa que ocorreu esta quinta-feira de manhã, após o exército russo ter dado início ao bombardeamento do território da Ucrânia, Bettel garante que a União Europeia e os Aliados estão a concertar-se para responder a este ataque à Ucrânia.

A União Europeia reagiu rapidamente, frisou Bettel, ao adotar um pacote de medidas de sanções.

Bettel garantiu que este é apenas um primeiro pacote de medidas e a UE está pronta para dar outros passos.

O primeiro-ministro apelou ainda ao presidente russo, Vladimir Putin, para que cesse imediatamente estes ataques militares.

Bettel acrescentou que a Rússia tem de assumir as suas responsabilidades pelos atos que está a ter.

O governante acrescentou que os seus pensamentos estão atualmente com o povo da Ucrânia, que está a sofrer com esta situação. Ajudar a população é uma prioridade, garantiu Bettel.

O Conselho de Ministros chegou hoje à conclusão que é preciso proteger a população também do Luxemburgo contra as consequências deste ataque, nomeadamente no que diz respeito ao preço da energia. Na segunda-feira, irá reunir-se com peritos sobre a matéria para ver como manter os preços da energia a um valor razoável.

Asselborn: "Putin perdeu o respeito pelo mundo"

Numa reação ao início dos bombardeamentos russos na Ucrânia, o ministro dos Negócios, Jean Asselborn, expressou profunda preocupação com o ato do regime russo.

"Estamos a assistir ao maior ataque militar desde o fim da Segunda Guerra Mundial, há 80 anos. Estamos a lidar com um homem que pôs de lado todas as inibições e quer destruir a vida de milhões de pessoas, que corre o risco de fazer morrer milhares", refere Asselborn à RTL.

O ministro disse que os ataques não estão apenas a ter como alvo zonas militares, tal como a Rússia tinha anunciado. Asselborn refere que toda a Ucrânia é o alvo de Putin e que há informação confirmada de que também ocorreram ataques de mísseis noutras cidades fora da região de Donbass.

O Governante luxemburguês refere que o ataque também teve lugar via Bielorrússia e disse esperar uma reação do povo russo para impedir a guerra.

Apesar de concordar com uma forte condenação da comunidade internacional, o ministro luxemburguês espera que haja um entendimento pacífico sobretudo entre a Rússia e EUA.

Pelo menos oito mortos e 11 feridos nas primeiras horas da invasão russa na Ucrânia

A Ucrânia relata pelo menos oito mortes e mais de uma dezena de feridos nas primeiras horas da invasão russa ao país, segundo o assessor do Ministério do Interior, Anton Gueraschenko.

O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, anunciou esta quinta-feira o início de uma operação militar no leste da Ucrânia, alegando que se destina a proteger civis de etnia russa nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, que reconheceu como independentes na segunda-feira.

Tropas russas entraram na região ucraniana de Kherson, na fronteira com a península da Crimeia.

Ucrânia: Von der Leyen promete sanções pesadas e avisa Putin para “não subestimar” a UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou hoje novas “sanções pesadas” contra a Rússia após a escalada da ofensiva militar russa na Ucrânia, avisando o Presidente russo para “não subestimar” a União Europeia (UE).

Numa curta declaração à imprensa em Bruxelas, a responsável explicou que as novas medidas restritivas visam “setores estratégicos da economia russa, bloqueando o acesso a tecnologias e mercados que são fundamentais para a Rússia”.

Von der Leyen assegura ainda que a UE vai enfraquecer a base económica da Rússia e a sua capacidade de modernização e, além disso, congelar os ativos russos na UE e impedir o acesso dos bancos russos aos mercados financeiros europeus”.

Tal como o primeiro pacote de sanções, o objetivo passa por “afetar os interesses do Kremlin e a sua capacidade de financiar a guerra”, explicou, Von der Leyen.

Líderes da UE discutem hoje escalada em cimeira de urgência em Bruxelas

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) discutem hoje o agravamento do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, numa cimeira extraordinária em Bruxelas convocada de urgência na quarta-feira pelo presidente do Conselho Europeu.

A cimeira extraordinária, presencial e com início agendado para as 20:00 foi convocada face à escalada das tensões.

A UE reagiu prontamente, com a adoção de um pacote de sanções dirigido a Moscovo, acordado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 na terça-feira, mas o presidente do Conselho Europeu entendeu ainda assim convocar uma cimeira de líderes para uma discussão ao mais alto nível sobre os últimos desenvolvimentos da crise a leste e da ameaça de uma nova guerra na Europa.

