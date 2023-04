As listas eleitorais serão publicadas no dia 18 de abril e os residentes não-luxemburgueses podem inscrever-se nos cadernos eleitorais para votar até ao dia anterior, 17 de abril.

Eleições comunais

Hoje é o último dia para entregar lista de candidatos

Termina hoje o prazo para entregar as listas de candidatos às eleições comunais, que se realizam a 11 de junho.

Em 56 municípios, a votação será de acordo com o sistema de representação proporcional, em que os candidatos concorrem por listas, enquanto nos restantes 46 seguirá o sistema de maioria relativa.

Nas comunas com menos de 3 000 habitantes, as eleições baseiam-se no princípio da maioria relativa, ou seja, cada eleitor tem direito a tantos votos como o número de conselheiros.

Já nas autarquias com mais de 3 000 habitantes, as eleições baseiam-se no princípio de um sistema de listas com representação proporcional.

Também aqui, cada eleitor tem tantos votos quantos os conselheiros a serem eleitos (entre 11 e 27 membros), mas tem duas opções para exercer o seu direito cívico: ou atribui todos os votos a um partido colocando uma cruz na caixa sob o nome do partido da sua escolha ou dá um ou dois votos a diferentes candidatos em listas diferentes, até atingir o número total de lugares a serem renovados.

Hoje é o último dia para a apresentação de candidaturas, sendo que amanhã tem lugar o sorteio dos números das listas.

As listas eleitorais serão publicadas no dia 18 de abril e os residentes não-luxemburgueses podem inscrever-se nos cadernos eleitorais para votar até ao dia anterior, 17 de abril.

