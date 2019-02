Comemore este dia com algumas receitas rápidas e fáceis.

Hoje é o dia do creme de barrar mais famoso do mundo

Caracóis folhados de Nutella e frutos secos

Desenrole o conteúdo de uma embalagem de massa folhada e cubra-a com uma camada generosa de Nutella. Por cima espalhe 150 g de frutos secos (ex. amêndoa laminada, nozes, pistácios) e enrole como se fosse uma torta.

Corte rodelas do rolo com cerca de 3cm e coloque-as no tabuleiro do forno, forrado com uma folha de papel vegetal. Pressione ligeiramente para achatar e leve a forno quente a 190 ºC durante 15 minutos.

Retire do forno e deixe arrefecer sobre uma rede. Depois de frios pincele os caracóis com a geleia.

Bolo na caneca de aveia, noz e Nutella:

Misturar 3 colheres de sopa de leite, 1 colher de sopa de azeite e 1 colher de sopa de açúcar. Adicionar 3 colheres de sopa de farinha e bater até ficar homogéneo. De seguida, adicionar 1 + ½ colheres de sopa de aveia, 1 colher de sopa de nozes finamente picadas, ¼ colher de chá de fermento em pó, sal, canela e noz-moscada (todos uma pitada) e misturar.

Colocar a massa numa caneca que possa ser usada no micro-ondas. Colocar uma colher de Nutella em cima e empurrar com cuidado para que fique parcialmente submersa na massa do bolo.

Levar ao micro-ondas durante 30 segundos e, em seguida, em intervalos de 15 segundos até que o topo pareça seco e cozido (num-micro ondas de 750 watts demora 90 segundos).

Deixar descansar durante cinco minutos antes de comer, porque o bolo e o centro de Nutella vão estar bastante quentes. Cobrir com mais um pouco de Nutella e polvilhar com nozes picadas.

Nutella saudável:

Se não encontrou avelãs já torradas, leve 1 chávena deste fruto seco ao micro-ondas, cerca de 4 minutos, dependendo da potência, deixe arrefecer e descasque.

Depois de torradas e sem casca, triture num processador de alimentos, até criar uma pasta homogénea. Adicione, individualmente, 1 chávena de cacau em pó (100% cacau), 1 colher de chá de estrato de baunilha, 1 colher de sopa de óleo de coco, ½ chávena de splenda (xarope de agáve ou stevia como alternativa).

Dependendo da consistência pretendida adicione mais ou menos óleo de coco extra virgem.

(Fonte: WorkWell)