Herman no Café da Manhã: oiça aqui a entrevista!

No Dia Internacional do Riso convidamos um dos maiores humoristas portugueses.

Herman José esteve hoje no Café da Manhã da Latina, numa emissão marcada pela recordação dos grandes nomes do humor em Portugal. Até porque, neste 18 de janeiro, assinala-se o Dia Internacional do Riso.



Escute aqui o compacto da entrevista, com Cátia Gomes e Marco António Ribeiro.

