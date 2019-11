Os dois amigos falam sobre o estado de saúde da atriz e 'brincam' com o sucedido desde o quarto de hospital em Lisboa.

Herman José visita Maria Rueff após enfarte e partilham vídeo emotivo

Com um ar abatido mas de sorriso nos lábios Maria Rueff, de 47 anos, falou para os fãs através do instagram do grande amigo Herman José que a foi visitar ao hospital de Santa Marta, em Lisboa, onde a atriz está internada após ter sofrido um enfarte.



A humorista foi levada de urgência para aquela deu entrada perto da hora de almoço de terça-feira, no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, onde lhe foi diagnosticado que tinha sofrido um problema cardíaco, um enfarte do miocárdio.

Na mensagem vídeo do quarto do hospital, os dois amigos asseguram que depois do susto já está tudo bem, e que a atriz vai regressar “segunda-feira ao trabalho”.

“Voltamos ao trabalho e vão ter de levar connosco até 2052", diz Herman José, sorrindo.

No vídeo o humorista conta ainda a brincar que ele próprio já sofreu um destes acidentes de insuficiência cardíaca. Só ele “entupiu” a “coronária esquerda” e a “Maria como é uma invejosa” quis “entupir a direita”.

Já Maria Rueff não quis deixar de agradecer todas as mensagens de apoio que lhe foram enviadas e o trabalho “incansável” da equipa de Santa Marta.