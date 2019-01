No Dia Internacional do Riso convidamos um dos maiores humoristas portugueses.

Herman esteve no Café da Manhã da Latina

Herman José foi o convidado especial do Café da Manhã da Latina no Dia Internacional do Riso.

Na conversa com Cátia Gomes e Marco António Ribeiro houve boa disposição, muitas gargalhadas e até cantigas.



Herman José recordou Serafim Saudade, o verdadeiro artista, entre outras personagens emblemáticas da sua já longa carreira.



Para ouvir ou voltar a escutar aqui abaixo.



