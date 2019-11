Cooper Hefner, de 28 anos, e dono de um império de 500 milhões conquistou Scarlett Bryne que já posou nua para a revista para manter a tradição familiar.

Radio Latina 3 min.

Herdeiro da Playboy casa-se com atriz de Harry Potter

Cooper Hefner, de 28 anos, e dono de um império de 500 milhões conquistou Scarlett Bryne que já posou nua para a revista para manter a tradição familiar.

Pansy Parkinson, a bruxinha feia e má de Hogwarts, que ia entregar Potter a Voldemort, transformou-se numa bela mulher.

A atriz britânica Scarlett Bryne, de 29 anos, cresceu mas manteve os “feitiços” e conseguiu seduzir o magnata norte-americano Cooper Hefner, o jovem herdeiro da Playboy, de 28 anos, dono de uma grande fortuna, com quem se casou há dias.

Após a cerimónia no civil, em Ventura, na Califórnia, o casal trocou juras de amor nas redes sociais com a divulgação da fotografia de casados.

"A Scarlett e eu tornámo-nos oficialmente marido e mulher e não podíamos estar mais felizes. Saudações a uma vida cheia de amor, felicidade, aventura e com um grande propósito, Sra. Hefner", partilhou Cooper.

Já a atriz escreveu: “Amo-te, Cooper. Orgulho-me de estar ao seu lado, como tua companheira, amiga e mulher. Mal posso esperar para construir uma vida contigo. O meu coração está cheio e estou muito grata pelo nosso amor”.

Depois do casamento no civil os noivos planeiam já uma grande festa daqui a uns meses para celebrar a união, onde vão reunir os familiares e amigos. A atriz diz estar ansiosa por esse momento.

De bruxa a coelhinha da Playboy

Scarlett Bryne tem apoiado o marido em todas as decisões em relação ao universo Playboy. Esteve do lado dele, quando Cooper, o director criativo da Playboy Enterprises, decidiu proibir nus na icónica revista, em outubro de 2015, argumentando que tinha de mudar de estratégia, pois não podia competir com a internet, onde tudo era gratuito, e dois anos depois, a atriz compreendeu quando o noivo voltou à versão original da Playboy, com nus integrais, devido às quedas monumentais nas vendas.

Neste regresso às origens, Scarlett Bryne participou ativamente, tendo-se estreado como coelhinha Plaboy, ao protagonizar uma produção fotográfica despida, claro, para as páginas do primeiro número da Playboy “à antiga”, a edição de março/abril de 2017.



“A nudez é normal”, escreveu a atriz, quando publicou uma das fotografias no seu instagram, revelando-se “muito orgulhosa” de fazer parte daquela edição. Porque aquela frase foi exatamente a manchete da revista.

Por seu turno, Cooper que também divulgou a imagem, no Twitter, escreveu: “A mais aventuras com esta maravilhosa lady”.

A decisão partiu do casal e o jovem Hefner explicou que para ele fazia todo o sentido “envolver a sua namorada no seu mundo empresarial”.

“Para mim não foi estranho vê-la na revista”, lembrando que é algo tradicional no clã. Já o seu pai, Hugh Hefner, publicou uma produção fotográfica da sua mãe na Playboy, ela que foi uma antiga “coelhinha”.

Em 2017, o filho Cooper conseguiu convencer a mãe a posar de novo na edição da revista em homenagem ao dia da mãe.

Ao contrário do pai, Cooper assume que só se dedica à revista seis vezes por ano, pois a grande aposta é neste momento a publicação no online. A revista em papel visa ser de maior qualidade e mais pensada.

Scarlett Bryne está de alma e coração no mundo Playboy. Desde que começou a namorar com Cooper nunca mais pensou na representação. O seu último trabalho foi em 'Diários de um Vampiro', em 2015.

Agora, acompanha o marido na maior parte dos negócios e não é raro vê-la nos momentos de descontração com uma camisola com o famoso símbolo da revista e mansão fundada por Hugh Hefner.

O marido entre coelhinhas

Para manter lucrativo o negócio, Cooper de quem dizer ser entre os irmãos, o mais parecido com o pai, continua a manter viva as tradições criadas pelo fundador da mais importante e famosa revista para homens.

Frequentemente é fotografado entre as suas ‘coelhinhas’, e gosta de usar o famoso pijama e robe de seda, uma das marcas do seu pai, quando estava na mansão da Playboy. A mansão entretanto vendida ficou eternizada pelas secretas festas onde muito acontecia, mas ninguém que as frequentava, sobretudo, milionários, jet set e gente do meio artístico revelava o que lá vivera.

De acordo com a Forbes, Cooper Hefner herdou uma fortuna de 500 milhões de dólares (451 milhões de euros).

Cooper e o pai Hugh Hefner na mansão Playboy.