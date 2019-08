Heidi Klum e Tom Kaulitz, 29, casaram em Capri, Itália, a dois de agosto.

Heidi Klum. Aos 46 anos, posa em topless na lua-de-mel

A modelo e apresentadora alemã está em lua-de-mel desde que disse o "sim" ao artista Tom Kaulitz.

Indiferentes aos comentários sobre a diferença de idades, o casal está a explorar as ilhas de Capri num iate privado, durante o mês de agosto, e tem sido visto em clima de romance.

No perfil do Instagram, a modelo mostrou a felicidade e boa forma física ao surgiu praticamente em topless com a legenda "tudo o que vejo é água".

Este é o terceiro casamento de Klum. A alemã foi casada com o cantor Seal, de 2005 a 2014, e com Ric Pipino, de 1997 a 2002.