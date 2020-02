A partir de 31 de março, os duques de Sussex deixam de representar oficialmente a família real britânica.

Harry e Meghan. Saída oficial da monarquia acontece já em março

Meghan e Harry tornam-se financeiramente independentes e dissociados de atos reais a partir do final de março.

Segundo o The Guardian, Harry e Meghan vão ficar no Canadá, onde já se encontram, mas "estarão no Reino Unido regularmente e manterão os mesmos objetivos beneficentes apoiando causas que vão desde a Commonwealth até a saúde mental", avançou o porta-voz do casal.

A última aparição oficial como membros da monarquia deverá acontecer no Dia da Commonwealth, na Abadia de Westminster a 9 de Março. Aí, estarão lado a lado com os restantes membro da família como o Príncipe de Gales, a Duquesa da Cornualha e os Duques de Cambridge.

Entretanto, Harry regressa a Londres já na próxima semana para a gravação de uma música solidária de Jon Bon Jovi e o coro Invictus Games.