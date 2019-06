A propósito do Dia do Pai.

Harry e Megan revelam nova imagem do bebé Archie

O Dia do Pai foi celebrado no Reino Unido este domingo, 16 de junho. Os duques de Sussex, que têm preferido manter a discrição em relação ao primeiro filho, revelaram uma fotografia inédita para celebrar a data.

Os duques de Sussex foram pais há cerca de um mês e meio. Archie Harrison nasceu a 6 de maio e os pais mostraram-se radiantes com o acontecimento. Até agora pouco se tem sabido durante o primeiro mês do "bebé Sussex". No entanto, por ocasião do Dia do Pai, os duques partilharam na conta oficial do Instagram uma imagem ternurenta do bebé ao colo de Harry.

"Feliz Dia do Pai! Sobretudo, para o primeiro Dia do Pai do duque de Sussex", pode ler-se na legenda da publicação. O momento ternurento conta já com mais de dois milhões de 'gostos'

Também o Dia da Mãe, a 12 de maio, foi celebrado de forma parecida, com uma imagem dos pés de Archie ao colo de Meghan. Um "tributo a todas as mães - no passado, presente e futuras mães - e para aquelas que já partiram mas que serão sempre lembradas", referia a publicação.

O anúncio oficial do nascimento de Archie foi feito dois dias após o nascimento também através das redes sociais. A imagem emocionou o mundo, com a rainha Elisabete e o Duque de Edimburgo deliciados com o mais novo membro da família real.

Meghan, 37 anos, e Harry, 34, casaram-se a 19 de maio de 2019, após se terem conhecido num encontro às cegas, em julho de 2016. A relação tem sido considerada um verdadeiro conto de fadas moderno, entre uma atriz afro-americana e um dos herdeiros ao trono de Inglaterra.



