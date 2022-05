O valor do arrendamento social não está vinculado à indexação, mas é recalculado com base no rendimento e situação do agregado familiar.

Radio Latina 10 min.

Atualidade em síntese 30 MAI 2022

Habitação social. Arrendamento de casas do Fonds du Logement continua a aumentar

O valor do arrendamento social não está vinculado à indexação, mas é recalculado com base no rendimento e situação do agregado familiar.

O número de arrendamentos de habitação social a cargo do Fons du Logement continua a aumentar desde 2017.

Segundo uma resposta parlamentar do ministro da Habitação, Henri Kox, o Fonds du Logement tinha no ano passado 2.064 processos de arrendamento, ou seja, mais 61 do que em 2020.

Pelo menos desde 2017, os arrendamentos sociais a cargo desta agência pública responsável pela habitação social têm aumentado de ano para ano. Nesse ano havia 1.980 processos, tendo aumentado para 1.907 em 2018 e para 1.937 em 2019. O maior aumento deu-se no ano seguinte, atingindo os 2.003 arrendamentos em 2020.



O ministro lembra na sua resposta parlamentar ao partido Pirata que o valor do arrendamento social não está vinculado à indexação, mas que é recalculado com base no rendimento e situação do agregado familiar.

Abuso e violência contra crianças geram preocupação no Luxemburgo

No segundo ano da pandemia, as preocupações das crianças e adolescentes não diminuíram. Vários meses de quarentena, a suspensão de desportos e outras atividades de lazer, bem como os tempos mais longos passados no seio da família sob o mesmo teto, afetaram em grande parte o bem-estar dos adolescentes.

A conclusão é do relatório anual do serviço de apoio telefónico Kanner-Jugendtelefon (KJT). Um total de 1.747 pessoas contactaram a linha em 2021, que é mais 149 do que no ano anterior.

Os telefonemas dos pais foram também "muito recebidos". Ao todo, 175 pais, mães ou mesmo avós tinham contactado o telefone com perguntas e preocupações, por exemplo, porque as crianças se reservaram cada vez mais durante a pandemia e os pais perderam alguma ligação com elas. Mas também "as questões clássicas de demarcação" entre crianças e pais, que já prevaleciam antes da pandemia.

O aconselhamento é anónimo e confidencial. Oitenta conselheiros voluntários estão atualmente a prestar assistência e as pessoas interessadas continuam a ser bem-vindas. A formação para novos conselheiros voluntários começa em setembro.

Jean Asselborn diz que para travar Putin e a guerra na Ucrânia é preciso "pagar o preço"

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, admite que travar Putin e a ofensiva russa na Ucrânia implica um preço a pagar pelo Luxemburgo e pelos outros Estados-membros da União Europeia (UE).

Referindo-se aos custos energéticos e aos potenciais embargos da UE sobre petróleo e gás russo, o governante declarou, que "se o gás for cortado todos os países da União Europeia serão afetados", mas advertiu que "se quisermos impedir Putin de poder continuar a guerra, teremos evidentemente de pagar o preço".

Depois da introdução de um embargo ao carvão, a União Europeia quer avançar progressivamente para um cenário semelhante ao petróleo russo e, eventualmente, ao gás, como parte de futuras sanções, lembrou Jean Asselborn.

Um em cada dez trabalhadores no Luxemburgo é pobre

O Grão-Ducado, um dos países mais ricos do mundo, tem o segundo maior risco de pobreza no trabalho na União Europeia, atrás da Roménia. Este risco tem aumentado nos últimos anos. Em 2020, 11,9% da população ativa vivia abaixo do limiar de pobreza, de acordo com a autoridade estatística europeia Eurostat.

Este triste segundo lugar no ranking da pobreza pode surpreender muitas pessoas. O Luxemburgo tem o salário mínimo mais elevado da União Europeia. No estrangeiro, este valor levanta frequentemente as sobrancelhas: 2.776,05 euros brutos são pagos a trabalhadores qualificados, 2.313,38 euros a trabalhadores não qualificados.

Isto leva-nos rapidamente à questão número um no país: o elevado custo da habitação. As pessoas afetadas pela pobreza sofrem mais com o aumento das rendas. Segundo o Instituto de Investigação Sócio-Económica do Luxemburgo (LISER), mais de um terço dos inquilinos gastou mais de 40% dos seus rendimentos em renda e aquecimento em 2019, contra 25% em 2016. Os 20% de agregados familiares mais baixos gastaram até metade dos seus rendimentos em habitação.

47 ciclistas multados e com pontos perdidos na carta de condução

Nos últimos seis meses, 47 ciclistas foram multados nas estradas do Luxemburgo, por violações ao código da estrada. O número foi revelado pelo ministro Henri Kox numa resposta parlamentar.

Mesmo de bicicleta é obrigatório respeitar o código da estrada, lembrou o governante, salientando que a polícia está vigilante. As multas foram de 74 euros e 145 euros e os infratores de duas rodas não motorizadas perderam ainda dois pontos na carta de condução.

A maioria das coimas, 23 casos, foi passada porque os ciclistas não respeitaram o sinal vermelho: resultado 145 euros e menos dois pontos na carta de condução.

Outros oito ciclistas foram multados por estarem a pedalar na estrada e a falar ao mesmo tempo ao telemóvel. As coimas foram igualmente de 145 euros e mais perda de dois pontos na carta.

Forças russas avançam para o centro de Severodonetsk

As forças russas avançaram para o centro de Severodonetsk, cidade no leste da Ucrânia, há várias semanas sob bombardeamentos e agora palco de combates de rua, disse esta segunda-feira o governador da região de Lugansk.

"A luta continua, a situação é muito difícil", disse Sergei Gaidai, na plataforma Telegram, acrescentando que "60% do parque habitacional não pode ser restaurado".

Com 100 mil habitantes antes da guerra, Severodonetsk tem sido alvo, há várias semanas, de bombardeamentos russos e de separatistas pró-russos, que causaram dezenas de mortos entre os civis.

Autoridades pró-russas de Kherson anunciam venda de cereais à Rússia

As autoridades pró-russas da cidade ucraniana de Kherson anunciaram hoje que começaram a vender cereais à Rússia a partir daquela região junto ao Mar Negro, maioritariamente sob controlo das tropas russas.

O chefe-adjunto da administração civil e militar local, Kiril Stremousov, disse à agência russa Ria-Novosti que vão vender cereais porque estão à espera de uma nova campanha de colheita, a partir de 20 de junho.

Os cereais vão ser enviados para a península da Crimeia e têm como objetivo “aumentar o bem-estar económico” da região, acrescentou, o responsável.

A guerra na Ucrânia provocou uma subida dos preços da energia e de bens essenciais a nível mundial, agravada pelas perturbações das exportações de produtos agrícolas ucranianos.

Zelensky demite chefe de segurança de Kharkiv que "não trabalhava na defesa da cidade"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que demitiu o chefe dos serviços de segurança de Kharkiv, porque "não trabalhava na defesa da cidade" desde o início da invasão russa.

O presidente Zelensky fez o anúncio na sua habitual mensagem de vídeo diária desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, e após a primeira visita ao leste do país.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de quatro mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

Cinema. Coproduções luxemburguesas com três prémios em Cannes

Os filmes Corsage e Harka, com coprodução luxemburguesa, receberam três prémios na 75ª edição do Festival de Cannes.

Corsage, da realizadora Marie Kreutzer e com coprodução da Samsa Film, arrecadou dois galardões na seleção “Un Certain Regard”, que destaca o cinema de autor. A atriz luxemburguesa Vicky Krieps, que interpreta a famosa Imperatriz ‘Sissi’ da Áustria em Corsage, ganhou o prémio de melhor atuação e o mesmo filme ganhou o prémio de 'melhor criação sonora'.

O outro destaque é o filme Harka, de Lotfy Nathan e coproduzido por Donato Rotunno (Tarantula Luxembourg), que ganhou também, em ex aequo, o prémio da melhor atuação com o ator francês Adam Bessa.

Este ano, o Luxemburgo tinha seis filmes selecionados para o Festival de Cinema de Cannes: Pamfir, Harka, Corsage, Rebel, Plus que jamais e Le petit Nicolas.

Pelo menos 14 corpos recuperados entre destroços de avião no Nepal

Pelo menos 14 corpos foram recuperados dos destroços de um avião, que se despenhou numa montanha no Nepal com 22 pessoas a bordo, informou hoje a Autoridade da Aviação Civil do país.

O avião, com 22 pessoas a bordo, fazia um voo de 15 minutos numa rota turística, quando foi dado como desaparecido numa zona montanhosa do Nepal.

É uma rota popular entre os estrangeiros que fazem caminhadas nos trilhos das montanhas e também entre peregrinos indianos e nepaleses que visitam o templo de Muktinath.

Futebol. Wiltz assegura permanência na Liga BGL

O Wiltz vai continuar na Liga BGL na próxima temporada. A equipa do Norte venceu o Junglinster, da divisão de honra, no jogo de barragem disputado no estádio do Bissen.

Tal como o Hostert, o Wiltz conseguiu a permanência com recurso aos penáltis, já que no tempo regulamentar o jogo ficou empatado a uma bola.

O Junglinter vai continuar na divisão de honra juntamente com o Bissen e o Steinsel, que venceram este fim de semana os respetivos jogos de barragem, contra o Useldange (primeira divisão 1) e o Cebra (primeira divisão 2).

Ainda no futebol luxemburguês, o Racing Luxemburgo vai participar na Liga Conferência na próxima época, depois de ter vencido a Taça do Luxemburgo, na sexta-feira, contra o F91 Dudelange.

Quase 70 pessoas foram auxiliadas pelos bombeiros durante a Maratona Noturna do Luxemburgo

Os bombeiros do Luxemburgo ajudaram 68 pessoas durante a Maratona Noturna no sábado à noite.

Entre as 14h30 e a 1h, mais de 200 profissionais os bombeiros estiveram à disposição para garantir a segurança dos participantes e dos espetadores.

Os serviços de emergência montaram um posto médico avançado e assistiram 56 atletas e 12 espetadores ao longo do percurso do evento.

Uma das pessoas estava gravemente ferida, de acordo com um relatório publicado pelas autoridades.

Liga Nações. Portugal retoma preparação com Rui Patrício, Pepe e Diogo Jota

A seleção portuguesa de futebol retoma hoje a preparação para os quatro primeiros jogos do Grupo 2 da Liga das Nações A, após um dia de folga, num treino que irá contar com Rui Patrício, Pepe e Diogo Jota.

O único indisponível dos 26 convocados deverá ser o médio Vítor Ferreira, do FC Porto, que testou positivo para a covid-19 e encontra-se a cumprir isolamento, sendo quase certo que falhará a estreia contra a Espanha, em Sevilha, na quinta-feira.

O treino no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, está agendado para as 18:00.

No Grupo 2 da Liga A, Portugal começa por defrontar a Espanha, na quinta-feira, em Sevilha, depois joga duas vezes em Alvalade, no domingo, com a Suíça, e em 09 de junho, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

A formação das ‘quinas’, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à ‘final four’ da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

Portugal perde com França nos penáltis e falha final do Europeu de sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 falhou ontem o apuramento para a final do Europeu da categoria, ao perder com a França por 6-5, no desempate por grandes penalidades, após 2-2 nos 90 minutos.

A França, campeã em 2004 e 2015, vai defrontar na final, marcada para quarta-feira, os Países Baixos ou a Croácia, terceira em 2001, que se defrontam na segunda meia-final.

Benfica vence Magdeburgo e conquista a Liga Europeia

O Benfica venceu o Magdeburgo (40-39), na final da Liga Europeia de andebol. As águias conquistaram, na Altice Arena (Lisboa), o primeiro troféu europeu da história da secção.

Com este resultado, o Benfica sucede assim ao Magdeburgo, como detentor da Liga Europeia. As águias juntam-se a ABC e Sporting, como os únicos emblemas portugueses com troféus europeus.

Redação Latina | Lusa | Foto Chris Karaba