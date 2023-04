Habitação. Preços de venda baixaram 5,1%

O preço de venda de casas e apartamentos baixou 5,1% no primeiro trimestre deste ano face a igual período do ano passado, segundo dados divulgados da plataforma de anúncios imobiliários atHome.

O preço de venda de casas e apartamentos baixou 5,1% no primeiro trimestre deste ano face a igual período do ano passado, segundo dados divulgados da plataforma de anúncios imobiliários atHome.

Num ano, os preços anunciados no portal baixaram em todas as regiões do Luxemburgo, à exceção da região norte, onde se verificou um aumento de 3,1%.



Apesar desta tendência, os preços do arrendamento subiram. Os dados do atHome dão conta de um aumento médio de 8,7%.

Nova ‘lei covid’. Os locais públicos onde pode continuar a usar a máscara

A nova ‘lei covid’, em vigor desde dia 1, autoriza e enumera quais são os locais públicos onde os cidadãos podem continuar a usar a máscara, se assim o entenderem. Isto porque, segundo a lei luxemburguesa anterior à covid-19, é proibido ter a cara total ou parcialmente tapada em determinados lugares públicos. Com o início da pandemia, foram abertas exceções para permitir o uso da máscara.

Porém, o fim do uso obrigatório da proteção facial obrigou agora à criação de uma base legal para permitir que possa continuar a ser usada em hospitais, escolas, lares de idosos, estruturas de acolhimento de menores de 16 anos, transportes e administrações públicas. Sem este parágrafo na lei, o uso da máscara nestes locais estaria a infringir a lei de 2018 sobre a dissimulação do rosto.

No que toca a supermercados ou lojas, o Ministério da Saúde disse à Rádio Latina que o uso de máscara nestes estabelecimentos fica ao critério de cada um, já que esses locais não estão incluídos na lei sobre a dissimulação do rosto e que, por isso, também não tiveram de ser mencionados na nova ‘lei covid’. Leia aqui o artigo na íntegra.

OGBL preocupada com futuro dos trabalhadores em possível fusão entre SES e Intelsat

A OGBL está preocupada com o futuro dos trabalhadores da empresa luxemburguesa Sociedade Europeia de Satélites (SES). Em causa está a possível perda de postos de trabalho se a fusão entre a SES e a multinacional Intelsat avançar. Os 650 funcionários terão sido informados sobre este plano de fusão pela direção da empresa no passado mês de março, refere a OGBL.

Em 2020, aquando da última reestruturação interna da empresa, cerca de cinquenta postos de trabalho foram salvaguardados com recurso a um plano de manutenção de emprego. Entretanto, nesse ano, a SES abriu uma filial na Roménia, tendo a OGBL lembrado que o apoio financeiro do Estado (que detém 33,3% do capital da SES) deveria ser para salvaguardar postos de trabalho no Luxemburgo.

Agora, a OGBL volta a manifestar preocupações sobre o futuro dos funcionários, alegando que é muito provável haver perdas de emprego se a fusão com a Intelsat vier a acontecer. O sindicato exorta, por isso, o ministro das Comunicações e Media, e primeiro-ministro, Xavier Bettel, a “desempenhar um papel ativo na negociação desta fusão” e a “defender a salvaguarda dos postos de trabalho no Luxemburgo”.

Luxemburgo vai ter de fazer mais esforços para atingir a nova meta de energias renováveis da UE

Os Estados-membros da União Europeia e o Parlamento Europeu celebraram um acordo provisório para aumentar a meta de consumo de energias renováveis para 42,5% até 2030. Atualmente a meta situa-se nos 32%.

Segundo os últimos dados, referentes a 2021, o Luxemburgo é o país o Estado-membro com a menor quota de energia renovável no consumo final bruto, com 11,73%. Nesse sentido terá de redobrar os esforços para atingir a meta europeia.

Mesmo assim, o ministro da Energia Claude Turmes congratula-se com este acordo, referindo em comunicado que o novo texto vai acelerar o desenvolvimento das energias renováveis, com ganhos para o clima e para a indústria.

Entre os 27 países da União Europeia, o Grão-Ducado está bem posicionado em duas áreas: ocupa o 4º lugar no consumo de energia fotovoltaica e o 14º no domínio da energia eólica.

Comunais 2023. Eleições comunais em frases curtas e palavras simples

Frases curtas, palavras simples, explicações, exemplos e imagens. Toda a informação sobre as eleições comunais está agora disponível na chamada linguagem clara e simples, em francês, no portal MyGuichet.

Trata-se de mais uma iniciativa no âmbito do projeto que o Luxemburgo lançou em 2019 com o objetivo de tornar a informação administrativa acessível a todos, incluindo idosos, pessoas com deficiência, dislexia ou dificuldades em linguísticas.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

Assim, o MyGuichet acaba de publicar uma série de textos sobre as eleições comunais neste tipo de linguagem, que informam o leitor sobre a inscrição nas listas, o voto por correio, a candidatura às eleições e a impossibilidade de participar no escrutínio. Tudo isso aparece escrito de forma a facilitar a sua compreensão. Saiba mais aqui.

Agora pode casar-se em castelos, parques e campos de futebol

Castelos, parques, centros culturais, museus, coretos e até campos de futebol estão entre os novos locais que podem ser escolhidos por casais para dar o nó no Luxemburgo.

Desde maio do ano passado que a lei permite que as uniões de facto e os casamentos civis sejam celebrados noutro local que não apenas os edifícios das administrações comunais. Questionada por deputados do Déi Gréng, a ministra do Interior, Taina Bofferding, revelou que, desde então, pelo menos 32 comunas já recorreram às novas regras e propuseram novos locais para os casamentos. Locais esses que já receberam o aval da ministra.

Entre eles estão, por exemplo, os castelos de Vianden, Esch-sur-Sûre, Wiltz e Bourscheid, vários centros culturais, o anfiteatro de Breechkaul, os coretos das principais praças de Dudelange ou ainda o campo de futebol ‘am Komp’, em Vianden, e o de Helperknapp. Saiba mais aqui.

Polícia detém dois suspeitos de financiar terrorismo

As casas de quatro residentes do sul do Luxemburgo foram recentemente alvo de buscas pelo departamento de antiterrorismo da polícia grã-ducal. Os quatro são suspeitos de enviar dinheiro a uma pessoa que "alega ser membro de um movimento terrorista".

Segundo um comunicado do Ministério Público, divulgado ontem, ao final da tarde, o juiz de instrução encarregado da investigação ordenou prisão preventiva para dois dos indivíduos, sendo que um terceiro está sujeito a supervisão judicial.

As autoridades luxemburguesas adiantam que as três pessoas em causa são acusadas de financiamento de terrorismo". A investigação ainda está em curso.

Pelo menos um morto e 30 feridos em descarrilamento nos Países Baixos

Pelo menos uma pessoa morreu hoje e 30 ficaram feridas, incluindo 19 em estado grave, no descarrilamento de um comboio entre Haia e Amesterdão, no sul dos Países Baixos.

O comboio descarrilou por volta das 03h25, depois de ter embatido em equipamentos de construção que estavam sobre a via, na localidade de Voorschoten.

"A causa do acidente será alvo de um inquérito", de acordo com as autoridades.

Ucrânia: 'Drones' russos atingem porto de Odessa

'Drones' russos atingiram hoje o porto ucraniano de Odessa, no mar Negro. Segundo as autoridades locais, o ataque causou danos, embora não tenham revelado mais pormenores.

Luxemburgo entregou 74 milhões de euros em material militar à Ucrânia O Luxemburgo foi dos primeiros países da UE a apoiar a Ucrânia com armas letais.

Odessa era um destino de férias para muitos ucranianos e russos antes do início da invasão da Ucrânia em 2022. Desde o início do conflito, Odessa foi bombardeada várias vezes pelas forças russas.

Em janeiro, a UNESCO incluiu o centro histórico de Odessa na lista do património mundial em perigo.

