Este aumento representa, por exemplo, mais 410 euros por mês para um empréstimo de 800.000 euros ao longo de 30 anos.

Radio Latina 11 min.

Atualidade em síntese 28 ABR 2022

Habitação. Guerra na Ucrânia intensifica aumento de taxas de juros de 1,8% para 2,8%

Este aumento representa, por exemplo, mais 410 euros por mês para um empréstimo de 800.000 euros ao longo de 30 anos.

Desde o início da guerra na Ucrânia, os bancos do Luxemburgo aumentaram consideravelmente suas taxas fixas: de 1,8% para 2,8%, em menos de dois meses. Segundo as contas da imobiliária atHome, este aumento representa, por exemplo, mais 410 euros por mês para um empréstimo de 800.000 euros ao longo de 30 anos.

De acordo com os números imobiliários apurados pela atHome, esta é a primeira vez em cinco anos que as taxas fixas são tão altas, enquanto as taxas variáveis ​​ainda estão em 1,4%.

A imobiliária online aconselha os compradores a optar por uma "combinação de taxas fixas e variáveis”, o que permite reduzir a taxa média de empréstimo e manter o projeto de compra sem muito impacto no orçamento.

Outra das conclusões do estudo atHome dá conta que os preços dos imóveis antigos estão a desacelerar, com mais 3% nos últimos seis meses, enquanto no semestre anterior o aumento era de 5,8%.

Por fim, outra conclusão refere que os custos de construção aumentaram entre 15 e 20% no primeiro trimestre de 2022, afetando sobretudo as novas construções. O aço, o cimento ou os azulejos foram os materiais com maior aumento de preço.

Fatura do gás baixa a partir de 1 de maio

Depois dos combustíveis, o Estado luxemburguês vai intervir no preço do gás natural de forma a conter o impacto negativo do aumento exponencial dos preços da energia nas famílias.

O projeto de lei foi aprovado esta quarta-feira pelo Parlamento. À semelhança do que foi feito com os combustíveis, o Estado assume a responsabilidade pelos custos gerados pela utilização das redes de distribuição de gás natural.

Assim, as famílias deverão sentir uma redução na fatura do gás já a partir de 1 de maio e termina a 31 de dezembro de 2022. De acordo com o projeto de lei, a medida abrange "todos os clientes residentes".

Em comunicado, o Governo explica ainda que "não é necessária qualquer ação por parte dos consumidores", sendo que a "medida é aplicada automaticamente".

Esta redução faz parte do pacote de medidas tomadas pelo Governo para mitigar o aumento excecional dos preços da energia devido à situação internacional.

Até um ano e meio de espera para fazer uma mamografia no Luxemburgo

O tempo de espera para uma consulta para uma mamografia por iniciativa pessoal no Grão-Ducado, ou seja, fora do programa nacional de rastreio (que existe há 30 anos), aumentou nos últimos anos.

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde numa resposta parlamentar, atualmente é preciso esperar até um ano e meio para marcar uma consulta no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL). Em outubro de 2020 essa espera ia até um ano.

De acordo com os dados de Lenert, no hospital de Kirchberg é necessário esperar 10 meses e na Zitha Klinik espera-se nove pelo exame de rastreio ao cancro da mama. Esse tempo de espera é reduzido para metade no Centro Hospitalar Emile Mayrisch (CHEM), onde se esperam quatro meses e meio. Por último, no Centro Hospitalar do Norte (CHDN) uma consulta pode demorar até três meses e meio.

Lenert assegura, no entanto que, no caso de um médico solicitar uma mamografia para uma paciente "com base em sintomas suspeitos e um parecer fundamentado", o tempo de espera para uma mamografia "não excede as duas semanas, independentemente do hospital em questão".

Infeções, hospitalizações e mortes por covid-19 descem na semana a seguir à Páscoa

Na última semana, o número de pessoas com testes positivos para covid-19 desceu 20% no Luxemburgo. Apesar dos festejos de Páscoa, o número de infetados confirmados foi menor que na semana anterior, passando de 5.403 casos para 4.311.

Quanto à média de idades das pessoas diagnosticadas com covid-19, entre 18 e 24 de abril, foi de 40,3 anos, o que representa uma ligeira descida, depois da subida da semana passada em que a média de idades dos infetados foi de 41 anos.

Na última semana foram relatadas sete novas mortes relacionadas com a covid-19, menos duas que na semana anterior.



A descida no número de óbitos foi acompanhada de uma diminuição nas hospitalizações. Entre 18 e 24 de abril, registaram-se 24 novas admissões nos cuidados normais dos hospitais devido à covid-19, face a 29 na semana anterior. Nos cuidados intensivos, o número de camas ocupadas diminuiu de três para uma.

Joëlle Welfring é a nova ministra do Ambiente do Luxemburgo

Joëlle Welfring foi nomeada a nova ministra do Ambiente do Luxemburgo, em substituição de Carole Dieschbourg. Claude Turmes, ministro da Energia, tinha sido anunciado como um substituto provisório de Dieschbourg.

A decisão foi anunciada esta quarta-feira em conferência de imprensa realizada pelos Verdes. Espera-se que a nomeação seja formalmente aprovada num congresso extraordinário do partido no sábado.

Welfring foi nomeada diretora da administração ambiental do país no mês passado, tendo trabalhado durante quase oito anos como adjunta do diretor Robert Schmit.

Dieschbourg demitiu-se na sexta-feira depois de o Ministério Público ter pedido ao Parlamento que levantasse a sua imunidade numa investigação sobre uma licença de construção de 2019 aprovada pelo seu ministério, para o colega de partido e ex-autarca de Differdange, Roberto Traversini.

Segurança Rodoviária lança campanha contra fuga de combustível na estrada

A associação de prevenção contra acidentes na estrada, Segurança Rodoviária, acaba de lançar uma nova campanha.

Sob o nome "Closed" - fechado - a campanha visa chamar a atenção dos condutores para o fecho correto dos depósitos de combustível. O objetivo é evitar fugas de combustível para a estrada, que estarão na origem de vários acidentes.

Segundo a associação, a polícia regista entre 150 e 200 acidentes por ano devido ao piso escorregadio causado pelo derrame de combustível.

Entre as causas frequentes das fugas estão os depósitos mal fechados ou os tanques cheios demais.

Para chamar a atenção dos condutores sobre o fecho dos depósitos, a associação Segurança Rodoviária criou dois cartazes que vão ser afixados em locais estratégicos, como estações de serviço, em empresas de transporte e em empresas com uma grande frota de veículos.

As pessoas e as empresas interessadas podem também solicitar os cartazes à Segurança Rodoviária.

Diminuem pedidos de desemprego parcial no Grão-Ducado

O Comité de Conjuntura deu luz verde a 617 pedidos de desemprego parcial relativos ao mês de maio de 2022, uma diminuição de 119 pedidos em comparação com o mês precedente. Ao todo, 11.684 trabalhadores vão ser abrangidos pelo regime de desemprego parcial.

O Ministério da Economia refere, em comunicado, que dos 617 pedidos, 547 referem-se ao mecanismo especial covid-19, 66 são do setor de manufatura, um por força maior e três pedidos referem-se ao vínculo da dependência económica.



O Comité de Conjuntura deu ainda o seu aval para o prolongamento do plano de manutenção do emprego que deverá vigorar até ao mês de junho.



Comissária europeia para a Saúde no Luxemburgo para debater apoio à Ucrânia e resposta à pandemia

A comissária europeia responsável pela da Saúde e Segurança Alimentar, Stella Kyriakides, efetua esta quinta-feira uma visita oficial ao Luxemburgo.

Em cima da mesa vão estar os esforços da Comissão Europeia para prestar apoio aos refugiados ucranianos no domínio da saúde, a atual gestão da pandemia da covid-19 e a implementação da União Europeia da Saúde.

A comissária vai ser recebida pelo Grão-Duque Henri e irá visitar um centro de acolhimento para refugiados ucranianos com o ministro dos Negócios Estrangeiros e ministro da Imigração e Asilo, Jean Asselborn.

Stella Kyriakides tem ainda agendada uma reunião com a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Formulário de localização de passageiros já não é obrigatório para entrar em Portugal

O formulário de localização de passageiro que era obrigatório nas viagens aéreas e marítimas para Portugal foi revogado no último decreto que estabelece as medidas excecionais e temporárias determinadas pelo Governo no âmbito da pandemia.

A medida foi anunciada na semana passada, a 21 de abril, pela ministra da Saúde, Marta Temido, no final da reunião do Conselho de Ministros sobre as alterações às exigências no âmbito da pandemia da covid-19.

Ao contrário do Luxemburgo, para entrar em Portugal continua a ser necessário ou certificado de vacinação, ou de recuperação, ou, em caso de não possuir nenhum dos dois, teste com resultado negativo.

António Guterres diz que uma guerra no século XXI é um absurdo

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta quinta-feira que "uma guerra no século XXI é um absurdo", à chegada a Borodianka, nos arredores da capital ucraniana.

O secretário-geral da ONU chegou na manhã de hoje a Borodianka, localidade onde os ucranianos acusam os russos de terem cometido crimes durante a ocupação da região em março, relatou a agência de notícias France-Presse (AFP).

Nesta que é a sua primeira visita à Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, António Guterres tem encontro marcado para esta tarde com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Guterres pede investigação a crimes de guerra em visita a arredores de Kiev

O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu hoje uma investigação a eventuais crimes de guerra na Ucrânia e lembrou-se da sua própria família enquanto visitava três das cidades mais atacadas pelas forças russas nos arredores de Kiev.

Em Bucha, que se tornou um símbolo das atrocidades da guerra, Guterres defendeu uma investigação do Tribunal Penal Internacional, pedindo a cooperação de Moscovo.

Os ucranianos acusam os russos de terem massacrado civis em várias cidades em redor de Kiev, nomeadamente Bucha, Boro-dianka e Irpin, as três localidades onde Guterres escolheu deslocar-se hoje de manhã.

Guterres irá encontrar-se, hoje à tarde, com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, depois de ter estado na quarta-feira com Vladimir Putin, em Moscovo.

Rússia diz que entrega de armas a Kiev ameaça a segurança na Europa

A Rússia avisou que o fornecimento de armamento à Ucrânia ameaça a segurança na Europa, depois de o governo britânico ter apelado para a entrega de mais armas pesadas e aviões a Kiev.

“Esta tendência para inundar a Ucrânia com armas, especialmente armas pesadas, é um ato que ameaça a segurança do continente e causa instabilidade”, disse esta quinta-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Também a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, acusou os países da União Europeia de violarem as suas obrigações ao aumentarem o fornecimento de armas à Ucrânia.

NATO. Suécia e Finlândia serão recebidas “de braços abertos”

A Suécia e a Finlândia serão muito bem-vindas à NATO, caso se candidatem, afirmou Jens Stoltenberg nesta quinta-feira, em Bruxelas.

“Se decidirem candidatar-se, a Finlândia e a Suécia serão bem-vindas, de braços abertos, à NATO”, afirmou o secretário-geral da Aliança Atlântica, acrescentando que os dois países cumprem os padrões da NATO.

Entretanto, na Ucrânia, a administração russa que controla a cidade costeira de Kherson vai substituir a moeda ucraniana pelo rublo a partir de domingo, 1 de maio, anunciou esta quinta-feira um funcionário russo local.

"A partir de 01 de maio, passaremos à zona do rublo", disse o vice-presidente da administração local russa, Kirill Stremooussov, citado pelas agências francesa AFP e espanhola EFE.

As duas moedas, hryvnia e rublo, poderão circular em paralelo durante um período de transição que poderá durar quatro meses, disse Stremooussov à televisão Rossiya-24, segundo a agência russa Ria Novosti.

Kherson atingida por bombardeamentos ucranianos

A agência estatal russa disse que forças ucranianas, situadas a noroeste da segunda maior cidade da Ucrânia, bombardearam Kherson.

O portal noticioso ucraniano disse que os ataques provocaram um incêndio, interrompendo a transmissão de canais de televisão russos.

Os canais russos, que começaram a ser retransmitidos a partir de Kherson na semana passada, voltaram ao ar após algum tempo.

A Rússia tem tentado reforçar o controlo sobre a cidade, embora os moradores continuem a sair às ruas para protestar contra a ocupação.

O exército ucraniano reconheceu na quarta-feira o avanço das forças russas no leste da Ucrânia, após a tomada de várias localidades nas regiões de Kherson e do Donbass.

Jorge Jesus diz que está a estudar "várias propostas" mas recusa falar de clubes

O treinador português de futebol Jorge Jesus afirmou que "está a estudar várias propostas" para o regresso ao trabalho, mas recusou abordar diretamente o nome de qualquer clube.

Jorge Jesus, que deixou o Benfica em dezembro de 2021, confirmou que teve um encontro com o presidente dos turcos do Fenerbahçe em Portugal, escusando-se a indicar outros interessados.

O técnico, de 67 anos, está sem clube desde que deixou o Benfica, sendo substituído por Nélson Veríssimo, naquela que era a segunda passagem pelo comando dos 'encarnados'.

Redação Latina | Lusa |