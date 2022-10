Uma das medidas sociais para combater efeitos colaterais da crise energética.

Atualidade em síntese 03 OUT 2022

Habitação. Governo vai proibir despejos até 31 de março 2023

Mais vale prevenir do que remediar. O Luxemburgo pretende voltar a proibir despejos. O Governo vai suspender todos os despejos até 31 de março 2023. Uma decisão tomada em Conselho de Ministros.

O projeto de lei visa proteger as pessoas que não conseguem pagar a renda da casa nesta altura de crise. O Executivo defende ser preciso evitar que as pessoas fiquem sem alojamento durante o inverno, sobretudo neste período de custo de vida elevado.

A medida não é inédita. Devido à pandemia de covid-19, houve duas fases de suspensão de despejos em 2020 e 2021, sendo que os proprietários voltaram a poder expulsar inquilinos desde abril do ano passado. Mas agora o Governo quer então voltar a suspender despejos.

Hospital de Ettelbruck sem cardiologistas

Afinal não foram seis, foram sete e foram todos. Os sete cardiologistas que trabalhavam no Centro Hospitalar do Norte, em Ettelbruck, demitiram-se do cargo, deixando o estabelecimento sem qualquer especialista em cardiologia.

A confirmação foi dada pela Associação de Médicos e Médicos Dentistas, após uma notícia da rádio 100,7 que falava na demissão de seis cardiologistas daquele hospital.

A associação alerta: sem cardiologistas é impossível gerir um hospital. E avisa que vêm aí tempos difíceis para os pacientes.

Entramos no Outubro Rosa. O mês de sensibilização do cancro da mama.

O Ministério da Saúde apela hoje às mulheres entre os 50 e os 70 anos para participarem no rastreio do cancro da mama.

Alerta que o número de mulheres a participar neste rastreio tem vindo a diminuir no Luxemburgo.

As mulheres com idades compreendidas entre os 50 e os 70 anos recebem em casa, por correio, um convite da Direção da Saúde, para fazer uma mamografia.

As autoridades lembram que o "rastreio regular pode salvar vidas, e a deteção precoce seguida de um tratamento adequado pode curar com sucesso o cancro da mama".

Trabalhadores fronteiriços franceses vão ter 34 dias de teletrabalho

Os trabalhadores transfronteiriços franceses vão ter 34 dias de teletrabalho, já a partir de janeiro de 2023.

O acordo foi alcançado entre os ministros das Finanças do Luxemburgo, Yuriko Backes, e da França, Bruno Le Maire, que define um aumento do limiar de tolerância em matéria fiscal para este regime de trabalho de 29 para 34 dias.

A emenda ao atual tratado fiscal existente entre os dois países será assinada em breve. Sobre o acordo alcançado, Yuriko Backes lembrou que era "ansiosamente esperado por muitos empregados e empresas, e que proporciona mais flexibilidade, particularmente na área do teletrabalho".

Novo teste de alerta em oito comunas

Alguns residentes recebem hoje um SMS do sistema nacional de alerta. Não há que entrar em pânico. Trata-se de mais um teste realizado no âmbito da reestruturação do sistema de alerta.

As sirenes vão soar e será também enviada uma mensagem através da aplicação GouvAlert e um SMS de alerta. Desta vez, o teste mensal visa oito comunas: Ettelbruck e Diekirch, e também Bettendorf, Bourscheid, Colmar-Berg, Erpeldange-sur-Sûre, Schieren et Tandel.

Apenas as pessoas com telemóveis conectados a uma estação da base de telefonia móvel daquelas comunas receberão o SMS. Os visados não têm de fazer nada, já que se trata apenas de um teste.

Está fora de questão. O Luxemburgo "jamais" reconhecerá zonas anexadas como parte da Rússia. O Grão-Ducado junta-se à generalidade dos países que não reconhecem a anexação das regiões separatistas ucranianas por parte da Rússia, formalizada na sexta-feira, em Moscovo, pelo presidente russo, Vladimir Putin.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, defende que se trata de uma violação flagrante dos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional".

A Duma, câmara baixa do parlamento russo, ratificou hoje os tratados de anexação das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e das regiões de Kherson e Zaporijia, todas em território ucraniano.



Eurogrupo e Ecofin realizam-se em Kirchberg



As reuniões do Eurogrupo e do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros (Ecofin) da União Europeia têm lugar no Luxemburgo. A ministra das Finanças, Yuriko Backes, é anfitriã dos encontros de hoje e amanhã, em Kirchberg.



Na reunião dos ministros das Finanças dos países que têm o Euro como moeda, vai ser abordada a crise da inflação impulsionada pelos preços da energia. O secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, vai juntar-se aos ministros para debater o aumento dos preços.

Amanhã, a reunião é com todos os ministros das Finanças dos 27. Em cima da mesa das discussões vai estar igualmente o impacto económico e financeiro da invasão da Rússia na Ucrânia.

É mais um caso de polícia. Um homem foi detido em Differdange por invasão de propriedade e ameaça com recurso a arma branca. Isto aconteceu na noite de sábado.

O suspeito invadiu a casa da ex-companheira, barricou-se no quarto de faca em punho.

Chamada ao local, a polícia recorreu a gás-pimenta para entrar no quarto e neutralizar o suspeito, desarmando-o e detendo-o.

Svante Pääbo é o novo Nobel da Medicina. O cientista sueco é o vencedor deste ano prémio. Foi responsável pela sequenciação do genoma do Neandertal e pela descoberta de um hominídeo anteriormente desconhecido, Denisova.

Pääbo também descobriu que a transferência de genes ocorreu desses hominídeos agora extintos para o Homo sapiens após a migração para fora da África há cerca de 70.000 anos.

Esse antigo fluxo de genes para os humanos atuais tem relevância fisiológica hoje em dia, por exemplo, afetando como o nosso sistema imunitário reage a infeções”.

Epidemia de gripe aviária é maior de sempre na Europa

A gripe aviária é a maior de sempre na Europa, desde o ano passado. Afeta 37 países. Uma extensão geográfica inédita. O alerta é lançado hoje pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

Há mais de 2.400 surtos em aves de capoeira, 48 milhões de aves abatidas nos estabelecimentos afetados e 187 deteções em aves de cativeiro.

O Luxemburgo chegou a registar vários casos no final do ano passado, em Remerschen, Remich e Wintrange.

Tragédia estádio Indonésia. Mais de 30 crianças entre os 125 mortos

O Governo indonésio ordenou uma investigação às condições de segurança nos jogos de futebol. O campeonato de futebol na Indonésia foi suspenso durante uma semana.(EPA/Mast Irham)

Pelo menos 32 crianças morreram na sequência dos tumultos num estádio de futebol em Malang, na Indonésia, que provocaram um total de 125 mortos, declarou um responsável local à agência de notícias France-Presse.

Os tumultos ocorreram no sábado à noite, quando milhares de adeptos do clube Arema FC invadiram o campo após uma derrota por 3-2 frente aos rivais do Persebaya Surabaya no estádio Kanjuruhan de Malang, na província de Java Oriental, e entraram em confronto com as forças de segurança. Os agentes de segurança responderam com gás lacrimogéneo numa tentativa de impedir os ataques, causando pânico entre os adeptos e uma debandada.

A maioria das vítimas sucumbiu a asfixia, traumatismo ou atropelamento, de acordo com fontes hospitalares.Vários sobreviventes e testemunhas da violência denunciaram a brutalidade da polícia, que além de disparar granadas de gás lacrimogéneo também utilizou bastões para enfrentar os adeptos, de acordo com relatos compilados pelos meios de comunicação locais.

Lula e Bolsonaro disputam segunda volta das presidenciais no Brasil

O candidato Lula da Silva e o atual chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, que decorre a 30 de outubro.

Segundo os dados oficiais, Lula da Silva obteve 47,85% dos votos na primeira volta enquanto Bolsonaro teve 43,70%.

Com estes resultados parciais, a eleição está agora “matematicamente definida” e obriga a uma segunda volta, pode ler-se na página eletrónica em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está a divulgar os resultados parciais.

Redação Latina | LUSA || Foto: Shutterstock





