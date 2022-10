Há uma região do país onde o imobiliário novo está ligeiramente mais barato do que há um ano, de acordo com novos dados do portal atHome.lu.

Há uma região do país onde as casas novas estão (um pouco) mais baratas

Há uma região do país onde o imobiliário novo está ligeiramente mais barato do que há um ano, de acordo com novos dados do portal atHome.lu.

O estudo do atHome tem como base os anúncios feitos na plataforma e mostra que no sul, o preço do imobiliário novo caiu 2,7% no terceiro trimestre deste ano, face a igual período de 2021. Também a região oeste apresenta uma quebra, ainda que de apenas 0,1%.



De resto, sejam construções recentes ou antigas, os preços cresceram em todo o país. Quanto ao imobiliário antigo, é precisamente a zona sul aquela que apresenta o aumento mais expressivo: 7,8%. Mas a maior subida de todas verifica-se ao nível das casas novas no norte do Luxemburgo, cujo preço aumentou 15,8% no terceiro trimestre deste ano.

Mercado resiste à situação económica

Este é o primeiro estudo do atHome que tem em conta o impacto da forte subida das taxas de juro no mercado. De forma geral, os números confirmam um abrandamento dos preços em 2022. O portal diz que, apesar da situação económica, “o mercado mantém-se positivo”. Está a “resistir.

Globalmente, os preços da habitação aumentaram, em média, 2,4% no terceiro trimestre. Em relação às casas, houve uma evolução quer ao nível das construções novas, quer das antigas. No caso dos apartamentos, a evolução foi mais diferenciada: os preços das antigas aumentaram, ao passo que o das novas construções parecem ter estabilizado.

OGBL organiza semana contra as discriminações

Acesso à habitação, direito de voto, discriminação laboral, integração escolar das crianças que não dominam a língua alemã e racismo são alguns dos temas em destaque na semana contra as discriminações, organizada pela central sindical OGBL.

A programação arranca esta sexta-feira, dia 14 de outubro, com a inauguração de uma exposição de pinturas de Nelson Neves e Sophie Thiéry, no centro cultural Altrimenti, na capital. No dia seguinte e no mesmo local vai haver oficinas de pintura para crianças.

No dia 17 vão ser projetados dois filmes que abordam a temática do racismo, no centro Altrimenti, e no dia 18 haverá uma conferência sobre a integração escolar dos filhos de imigrantes, na Câmara dos Assalariados. No dia seguinte (19) vai ser apresentado um estudo do Cefis e Liser sobre as discriminações do local de trabalho, na Maison du Peuple, em Esch-sur-Alzette, e no dia 20 vai ser organizada uma conferência na sede da OGBL (31, rue du Fort Neipperg) sobre a demografia e migração no Luxemburgo.

Por fim, na sexta-feira, dia 21, Claude Frisoni vai apresentar o espetáculo One Man Show e haverá música de Serge Tonnar e Tohid Tohidi.

Gabinetes sociais sobrelotados com pedidos de ajuda



O Ministério da Família vai recrutar mais funcionários para os gabinetes sociais do país, os chamados “offices sociaux”, em francês. O aumento dos preços da energia, a inflação em geral ou ainda o custo das habitações têm pesado no orçamento das famílias com rendimentos mais baixos, o que tem como consequência um aumento do número de pessoas que recorrem aos apoios sociais.

Numa resposta parlamentar, a ministra da Família, Corinne Cahen, frisa, que face a estas constatações, compromete-se a reforçar os recursos humanos afim de dar apoio aos gabinetes sociais, para que estes possam desempenhar as suas missões e dar apoio às pessoas confrontadas com um risco elevado de pobreza.

Nova embaixadora de Cabo Verde apresentou cartas credenciais ao Grão-Duque

Edna Marta, a nova embaixadora de Cabo Verde no Luxemburgo, apresentou as cartas credenciais ao Grão-Duque esta quarta-feira. Este é o procedimento formal que designa um diplomata como representante do seu país junto de outro Estado soberano.

(Foto: Maison du Grand-Duc)

Numa nota enviada aos representantes das associações, artistas e quadros cabo-verdianos, Edna Marta refere que pretende estabelecer uma firme relação de amizade e parceria com o intuito de melhor servir a comunidade cabo-verdiana no Grão-Ducado.

A até agora Diretora-Geral dos Assuntos Consulares e Migrações é a segunda embaixadora residente no Luxemburgo e substitui Carlos Semedo, que deixou o país em julho para assumir o cargo de Diretor-Geral da Cooperação Económica e para o Desenvolvimento.

LSAP promove sessão de informação sobre o direito de voto dos residentes estrangeiros

O partido socialista do Luxemburgo, LSAP, organiza este sábado (15 de outubro) uma sessão de informação sobre o direito de voto dos residentes estrangeiros. A partir das 19 horas em Pétange (Maison de la Culture “A Rousen”, place du Marché), o deputado e co-presidente do partido, Dan Biancalana e a deputada portuguesa eleita pelo círculo da Europa, Nathalie de Oliveira, vão esclarecer os interessados sobre o seu direito de voto.

O Parlamento aprovou no mês de julho deste ano um projeto de lei que aboliu a cláusula de residência mínima de cinco anos para poder votar nas eleições comunais. Para além disso, a lei que foi aprovada permite estender o prazo de inscrição nos cadernos eleitorais para cidadãos não-luxemburgueses. Estes têm mais 32 dias para se registarem, podendo fazê-lo até 55 dias antes do dia das eleições comunais, em vez dos 87 que vigoravam anteriormente.

Durante a sessão, vai estar presente a secção do LSAP da comuna de Pétange, cuja lista de candidatos para as próximas eleições comunais é composta por 47% de candidatos de origem estrangeira. Note-se que as próximas eleições comunais estão agendadas para 11 de junho de 2023.

A pandemia da covid-19 ainda não chegou ao fim, sobretudo agora, numa altura em que os números de novas infeções voltaram a aumentar e a situação é incerta com a aproximação do inverno. Esta é a posição do primeiro-ministro, Xavier Bettel, manifestada via parlamentar após pergunta do deputado do ADR, Jeff Engelen.

O deputado queria saber, se o Luxemburgo iria declarar o fim da pandemia, à imagem das declarações dos presidentes dos Estados-Unidos e de França.

Ora, o primeiro-ministro esclarece na sua resposta, que uma tal declaração não pode ser feita por um Governo, mas sim pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Foi esta organização que declarou a covid-19 como pandemia, e é ela quem cabe declarar o fim da mesma.

Continuam a aumentar os casos covid-19 no Grão-Ducado

Foram registados 3.004 novos casos na semana de 3 a 9 de outubro, contra 2.324 casos na semana precedente. Aos mais de três mil infetados confirmados somam-se 1.246 reinfeções, segundo a retrospetiva do Ministério da Saúde.

O círculo familiar continua a ser a fonte mais frequente de infeções (20%), seguido do trabalho (11%) e da escola (6%). A idade média das pessoas diagnosticadas com covid-19 é de 45,2 anos.

O balanço semanal dá conta ainda de quatro mortes (idade média de 69 anos) associadas à covid-19, 26 hospitalizações nos cuidados normais e uma nos cuidados intensivos.

Governo quer criar espaços de 'coworking' nas fronteiras

O governo quer criar espaços de "coworking" nas fronteiras para os trabalhadores transfronteiriços.

A intenção de avançar com esta medida foi anunciada por Xavier Bettel, no discurso do Estado da Nação, e faz parte das negociações que o executivo tem tido com vários parceiros e com os governos dos países vizinhos a propósito do teletrabalho.

O líder do Executivo avançou que, após discussões com a Câmara de Comércio e com a Câmara dos Ofícios, o governo realizou também um inquérito junto das chefias da Administração Pública sobre essa possibilidade de trabalho remoto para quem vive fora do Grão-Ducado.

O primeiro-ministro deu explicações sobre o porquê de o país ter colocado as bandeiras dos edifícios públicos a meia-haste aquando da morte da rainha Isabel II. Na resposta a uma questão parlamentar, Xavier Bettel lembra que a lei sobre a matéria não define condições específicas. A decisão cabe ao primeiro-ministro e é tomada caso a caso. Por norma, acontece no seguimento de acontecimentos nacionais, mas pode também surgir após eventos internacionais.

No que toca à morte de Isabel II, Bettel esclarece que foram tidas em conta as relações diplomáticas e históricas entre o Reino Unido e o Luxemburgo, o facto de se tratar da morte de um chefe de Estado em funções e o “reinado excecional” da rainha.

Segundo Xavier Bettel, o último caso recente e semelhante remonta aos dias 4 e 8 de abril de 2005, aquando da morte e do funeral do papa João Paulo II.

UNI.lu entre as 250 melhores universidades do mundo

A Universidade do Luxemburgo tem melhorado a sua posição na classificação mundial. A UNI está entre as 250 melhores universidades do mundo, quando integrava ‘top 300’ no ‘ranking’ do ano passado. A classificação é estabelecida pelo Times Higher Educations.

Este ‘ranking’ mundial das universidades avalia as instituições em cinco categorias: ensino, investigação, citações, ligações com as empresas e internacionalização.

A Universidade de Oxford foi novamente considerada a melhor do mundo, seguida pela Universidade de Harvard. A Universidade de Cambridge ocupa a terceira posição.

Condutor de 28 anos morre após viatura colidir com uma árvore

Um automobilista de 28 anos morreu esta quinta-feira após a viatura colidir com uma árvore na estrada que liga Colmar-Berg a Cruchten.

De acordo com as autoridades, o jovem bateu frontalmente com o automóvel que conduzia contra uma árvore após sair da estrada em circunstâncias que ainda não foram determinadas.

Os serviços de emergência intervieram prontamente, mas o condutor de 28 anos acabou por morrer no local do acidente.

Dois assaltantes detidos no aeroporto do Findel por assalto violento em França



Dois irmãos suspeitos de ter assaltado uma casa em Nancy, em agosto passado, foram detidos quando desembarcavam num avião no aeroporto do Findel, no Luxemburgo. A detenção aconteceu na semana passada.

Entrevistado pelo L'Est Républicain, o advogado de um dos suspeitos explicou que os homens tinham "vindo para se entregar" após mais de dois meses em fuga. Os homens foram acusados de tentativa de homicídio e assalto à mão armada e colocados em prisão preventiva. Um terceiro assaltante ainda não foi encontrado.

O caso aconteceu em agosto passado, em Neuves-Maisons (França), não muito longe de Nancy. Três indivíduos encapuçados e armados forçaram a entrada na casa de um casal. De acordo com o jornal francês, os criminosos estariam à procura de ouro.

Ikea de Arlon vai ser ampliada. Obras já começaram

A loja Ikea de Arlon, frequentada por muitos residentes do Luxemburgo, vai ser ampliada. Segundo notícia avançada pelo Paperjam, as obras já começaram. Em causa está a construção de uma nova instalação logística, um investimento orçado em mais de cinco milhões de euros.

Uma extensão de 2.000 metros quadrados que servirá “para responder ao aumento das encomendas feitas através da Internet, às entregas no domicílio e ao serviço ‘click & collect’, de acordo com o Paperjam que cita o grupo sueco. Segundo a mesma fonte, em maio do ano passado, um dos responsáveis da loja de Arlon indicou que o volume de vendas online tinha quadruplicado no espaço de apenas um ano, um crescimento impulsionado pela pandemia da covid-19.

O novo futuro centro logístico deverá estar operacional na primavera de 2023. A loja Ikea de Arlon abriu as portas em 2005. Fica situada perto da fronteira com o Luxemburgo.

Pelo menos cinco mortos em tiroteio no sudeste dos Estados Unidos

Pelo menos cinco pessoas foram mortas a tiro por um atirador, numa zona residencial de Raleigh, no sudeste dos Estados Unidos.

Várias pessoas ficaram feridas e o atacante continua em fuga, mas está cercado pela polícia, disseram as autoridades desta localidade do estado da Carolina do Norte.

Cerca de 49 mil pessoas foram mortas a tiro em 2021, contra 45 mil em 2020, nos Estados Unidos, o que representa mais de 130 mortos por dia, em que mais de metade é suicídio.

Sporting de Braga empata na Bélgica e complica apuramento direto da Liga Europa

O Sporting de Braga empatou ontem 3-3 em casa dos belgas do Union Saint-Gilloise, em jogo do grupo D da Liga Europa de futebol, complicando as contas do apuramento direto para os oitavos de final.

Com este empate, a formação de Braga mantém-se no segundo posto do grupo, agora com sete pontos, menos três do que a equipa belga, que lidera.

O líder da Liga BGL de futebol, F91 Dudelange, recebe o Differdange no domingo, naquele que é o jogo grande da nona jornada. Os jogos serão todos disputados no domingo, às 15h, com exceção do embate Hesperange - Mondorf, marcado para as 16h.

Nas outras partidas jogam-se Hostert - Mondercange, Niederkorn - Racing, Jeunesse - Strassen, Wiltz - Titus Pétange, Rosport - Etzella e Käerjeng - Fola.

O F91 Dudelange lidera com 24 pontos e só com vitórias, mas está seguido de perto pelo Hesperange, com 22. O Rosport é o lanterna vermelha, com 4 pontos.

Redação Latina | LUSA || Foto: Shutterstock



