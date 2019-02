A música "Telemóveis", de Conan Osíris, foi a mais votada pelo público na primeira semifinal do Festival da Canção 2019.

Há uma nova versão de "Telemóveis". E não é de Conan Osíris

Não demorou muito tempo até a internet reagir à música "Telemóveis" cantada por Conan Osíris, na primeira semifinal do Festival da Canção 2019, no passado sábado. A canção do artista português foi a mais votada pelo público, e já conta com mais de dois milhões de visualizações no YouTube.

Mas há um outro fenómeno a tornar-se viral desde ontem: a versão da música cantada pelos idosos do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo. Num vídeo a preto e branco, a protagonista surge com uma máscara feita com utensílios de cozinha, semelhante à do original. Desta vez o mote da música é o facto de ser difícil para os idosos dançar ao som de "Telemóveis".

"Tentei dançar Conan e parti-me toda, esbardalhei-me toda, escangalhei-me toda... ", pode ouvir-se. "Estou toda partida", canta. Mais tarde surge também uma idosa de óculos e com uma perna engessada. "Quase que vi a vida eterna. Ai a minha perna...", canta a idosa.

Atrás, um senhor de casaco de pêlo surge "no lugar" do bailarino que acompanha o artista original nas suas atuações.

No post publicado na página de Facebook do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, o centro explica que o vídeo é uma reação a vários pedidos que começaram a chegar pouco tempo após o fenómeno "Telemóveis". "Cantar Conan Osiris é fácil, a tragédia foi mesmo tentar imitar o dançarino da coisa", refere a publicação em tom jocoso.

Já não é a primeira vez que os idosos do Centro Comunitário da Gafanha surpreendem a internet. No passado já protagonizaram paródias a hits musicais de Adele, Miley Cyrus ou ao fenómeno Harlem Shake.

No total, quatro artistas passaram à semifinal do Festival da Eurovisão, no dia 16 de fevereiro: Conan Osíris, Matay, Calema e Ana Cláudia. (Re)veja a atuação do artista de "Telemóveis" no Festival.