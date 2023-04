Ajuda destina-se apenas a empresas.

Subsídio. Até 200 mil euros para projetos inovadores na área social

Pode ser um projeto de luta contra o desperdício alimentar ou contra a penúria de habitações. Está aberto o concurso para empresas com projetos inovadores na área social. Os candidatos habilitam-se a um apoio que pode chegar aos 200.000 euros



A iniciativa é promovida pelos ministérios do Trabalho e da Economia. O objetivo é apoiar a inovação social e desafios do desenvolvimento sustentável, contribuindo ao mesmo tempo para a “criação de empregos de qualidade”, pode ler-se no portal MyGuichet.

Os projetos podem ter como finalidade a “criação de produtos, serviços ou processos, que respondam a necessidades da sociedade, seja ao nível do emprego, da habitação, da proteção do ambiente ou da exclusão social”.

Os ministérios dão alguns exemplos de ideias que se enquadram neste apelo a projetos. Um deles seria um projeto de luta contra o desperdício de alimentos em risco de serem deitados fora para os tornar disponíveis para fins solidários. Outro exemplo seria um conceito de habitação que oferecesse lugares para dormidas, por exemplo em casa de idosos, de forma a lutar com a penúria de habitações.

Montante máximo da ajuda e prazo

“Para cada projeto de inovação social, o montante bruto da ajuda pode ascender aos 200.000 euros por empresa única”, pode ler-se no Guichet.lu. O montante não pode ultrapassar 50% dos custos do projeto. O subsídio destina-se a cobrir parcialmente os custos ligados à execução do projeto, como por exemplo os custos ligados à mão de obra.

O pedido para ter direito ao subsídio tem de ser feito antes do arranque do projeto e o mais tardar até dia 15 de junho. O auxílio destina-se apenas a empresas, e não a associações.

Para fazer o pedido, os interessados têm de preencher e enviar o respetivo formulário, disponível no MyGuichet, para o e-mail secretariat.sis@mt.etat.lu. Os candidatos poderão também beneficiar de um acompanhamento da Luxinnovation na conceção dos projetos, pedido que devem fazer enviando um e-mail para aides@luxinnovation.lu.

