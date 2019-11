É, para já, a versão mais próxima de uma sequela do clássico filme de 1982. Veja aqui o vídeo.

Há um novo filme do E.T. e é tão comovente como o primeiro

É, para já, a versão mais próxima de uma sequela do clássico filme de 1982. Veja aqui o vídeo.

Não é uma sequela - pelo menos, para já -, mas vai deixar muitos adultos com vontade de reviver os tempos de criança.

E.T., a personagem que dá nome ao filme de 1982, de Steven Spielberg, está de volta, 37 anos depois. Trata-se de uma curta-metragem, promocional, mas que inclui o mais famoso e simpático extraterrestre do universo e o seu amigo Elliot, já adulto e pai de família.

Na nova história, intitulada 'E.T. - Holiday Reunion' que tem a duração de pouco mais de quatro minutos, E.T regressa e reencontra o seu amigo Elliot, representado pelo mesmo ator (Henry Thomas) que fez a personagem em criança, muito mais velho, com mulher e dois filhos.

Xfinity/Comcast NBC Universal





Num misto de recordações, reprodução de cenas icónicas e adaptação aos novos tempos terrestres - com referências aos aparelhos e às tecnologias atuais que E.T. desconheceria -, não faltam as emoções que conquistaram milhões de espectadores em todo o mundo, há mais de 30 anos.

E, tal como no filme original, também desta vez Elliot e a família vão ajudar o pequeno ser a voltar para o seu planeta.

O vídeo, que é uma campanha publicitária de empresa telefónica norte-americana em parceria com a Comcast NBC Universal, foi disponibilizado esta quinta-feira, 28 de novembro, no Youtube, e já tem mais de 2 milhões de visualizações.

Veja o filme, no vídeo em baixo:

Esta curta-metragem promocional, realizada por Lance Acord, é, para já, o mais próximo de uma sequela do filme 'E.T. - O Extraterrestre'.

Segundo declarações recentes da atriz Drew Barrymore, que participou no filme, em 1982, a intenção de Steven Spielberg em manter a história original intacta, sem qualquer tipo de continuidade para a vida adulta das personagens, não se alterou.

