Luxemburgo

Há um ano fugiam da guerra. Agora são chefes num restaurante Michelin

Há um ano, Iryna Kulakova e Kateryna Podliesna decidiam abandonar a capital ucraniana, depois de o país ter sido invadido pela Rússia. Hoje são chefes pasteleiras num dos restaurantes de renome do Luxemburgo.

A Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) chama-lhe uma história de integração de sucesso. Num vídeo divulgado no seu site, o centro de emprego conta que Iryna e Kateryna chegaram ao Grão-Ducado na primavera de 2022. A ideia era ficarem apenas um mês, mas os planos mudaram. Quando se aperceberam que não poderiam voltar, começaram à procura de trabalho no Luxemburgo.



Através de uma amiga, as duas refugiadas acabaram por conhecer Ryôdô Kajiwara, chefe do Ryôdô, um restaurante de alta-cozinha japonesa e um dos nove com estrela Michelin no país. Nessa altura, Ryôdô estava à procura de um pasteleiro para o restaurante, situado em Hollerich, na capital luxemburguesa.

O bolo

Iryna e Kateryna queriam trabalhar juntas. Na Ucrânia tinham a sua própria pastelaria. Mas o chefe japonês queria contratar apenas uma pessoa. Além disso, havia a questão das línguas e ainda algum receio por parte das refugiadas por se tratar de cozinha japonesa, “muito difícil e diferente da europeia”, lembra Kateryna no vídeo divulgado pela ADEM, acrescentando que enhuma das duas terminou qualquer curso de pastelaria. “Tudo o que sabemos, aprendemos sozinhas”. Mesmo assim, o japonês propôs-lhes então que trabalhassem juntos num evento solidário pela Ucrânia.

As duas refugiadas ficaram encarregadas dos doces. Tiveram uma semana para organizar tudo. O evento teve lugar a 3 de abril, numa altura em que já tinham o estatuto de proteção temporária. “Quando chegámos ao evento com o bolo, o senhor Ryôdô propôs-nos trabalho. No início apenas a mim, 40 horas por semana enquanto pasteleira. Nesse altura, o ajudante de pasteleiro que trabalhava no restaurante demitiu-se, e agora eu e a Iryna trabalhamos juntas enquanto chefes pasteleiras. Correu bem para nós. A ADEM ajudou-nos a concluir os contratos com Ryôdô”, recorda.

Seis meses depois, o primeiro prémio

Segundo Ryôdô Kajiwara, a contratação de Iryna e Kateryna, que descreve como “super pasteleiras” concretizou-se por intermédio da ADEM, que os guiou no processo. Sobre o início da aventura, o chefe japonês recorda que, para comunicarem, usavam o telemóvel e o tablet para fazer as traduções. Mas isso não foi entrave para nada.

Depois de explorarem os produtos japoneses, começaram a criar sobremesas japonesas. “[O Ryôdô] deu-nos carta-branca. Pudemos criar as nossas próprias ideias. Após as primeiras tentativas, a resposta dos clientes habituais foi enorme”, relata. Um sucesso quase da noite para o dia. Após apenas seis meses com as ucranianas na cozinha, o restaurante de Hollerich foi distinguido pelo guia Gault&Millau com o prémio de ‘chefe pasteleiro de 2023’. “Isso tem de significar alguma coisa”, diz a ucraniana de 36 anos.

“Cereja em cima do bolo, Ryôdô, ao contrário de outros restaurantes asiáticos, não negligenciou as sobremesas, confiando a sua confeção ao duo ucraniano, Iryna Kulakova & Kateryna Podliesna, que souberam responder ao desafio dos doces sem demasiado açúcar. O que lhes valeu o título de ‘Pasteleiras do Ano 2023’, duplamente merecido”, pode ler-se no site do prestigiado guia gastronómico.

O restaurante Ryôdô abriu as portas em março de 2020. Já foi destacado nos guias Gault&Millau e Michelin. Em 2022, Ryôdô Kajiwara foi eleito o chefe do ano pelo guia Gault&Millaau. Tem uma estrela Michelin.

Artigo: Diana Alves | Foto: ADEM